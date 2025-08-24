Panamá, 24 de agosto del 2025

    El FAD se reorganiza con Maribel Gordón al frente

    Mario De Gracia
    Cierre de Campaña de Maribel Gordón en 2024. Archivo.

    El Frente Amplio por la Democracia (FAD) resurge como el único partido panameño a la izquierda del espectro político.

    El FAD vuelve al ruedo: la izquierda panameña reorganiza su proyecto político

    En su congreso constitutivo, celebrado este domingo 24 de agosto, la excandidata a la presidencia de la República en 2024, Maribel Gordón, fue electa presidenta de su junta directiva.

    Era el último paso que faltaba para que el colectivo volviera− por tercera vez− a constituirse legalmente como partido político, luego de dos desapariciones tras no lograr el mínimo del 2% de los votos emitidos en las elecciones de 2014 y 2019.

    El congreso constitutivo contó con una participación del 87% y unos 192 delegados habilitados para votar. “Soberanía, democracia y derechos Humanos: pilares de la vida digna”, era parte del mensaje de convocatoria a los miembros del colectivo.

    Congreso del FAD este domingo 24 de agosto. Cortesía.

    El evento estuvo caracterizado por muestras de solidaridad hacia diversos sectores populares, incluyendo docentes, obreros de la construcción y comunidades originarias.

    Estas agrupaciones protagonizaron manifestaciones entre abril y junio de este año en rechazo a la Ley 462, que introdujo reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

    Adicionalmente, el ambiente lo marcó un video del dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, desde el extranjero, quien pidió la unidad de los sectores populares y lanzó duras críticas a la administración del presidente de la República, José Raúl Mulino.

    El colectivo cuenta con una membresía de 48,815 inscritos, según el último registro del Tribunal Electoral (TE).

    Información en desarrollo...

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


