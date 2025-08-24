El FAD se reorganiza con Maribel Gordón al frente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD) resurge como el único partido panameño a la izquierda del espectro político.

En su congreso constitutivo, celebrado este domingo 24 de agosto, la excandidata a la presidencia de la República en 2024, Maribel Gordón, fue electa presidenta de su junta directiva.

Era el último paso que faltaba para que el colectivo volviera− por tercera vez− a constituirse legalmente como partido político, luego de dos desapariciones tras no lograr el mínimo del 2% de los votos emitidos en las elecciones de 2014 y 2019.

El congreso constitutivo contó con una participación del 87% y unos 192 delegados habilitados para votar. “Soberanía, democracia y derechos Humanos: pilares de la vida digna”, era parte del mensaje de convocatoria a los miembros del colectivo.

El evento estuvo caracterizado por muestras de solidaridad hacia diversos sectores populares, incluyendo docentes, obreros de la construcción y comunidades originarias.

Estas agrupaciones protagonizaron manifestaciones entre abril y junio de este año en rechazo a la Ley 462, que introdujo reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Adicionalmente, el ambiente lo marcó un video del dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, desde el extranjero, quien pidió la unidad de los sectores populares y lanzó duras críticas a la administración del presidente de la República, José Raúl Mulino.

El colectivo cuenta con una membresía de 48,815 inscritos, según el último registro del Tribunal Electoral (TE).

Información en desarrollo...