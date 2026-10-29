El Gabinete avala el pago de $24.1 millones a Hombres de Blanco, pese a tener el contrato vencido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los ministros dan ahora su aprobación a una contratación de servicios que venció el 30 de junio pasado y que fue prorrogada otros siete meses.

El Consejo de Gabinete emitió una resolución el pasado 29 de septiembre, pero publicada en la Gaceta Oficial de este martes 27 de octubre, en la que aprobó el pago de $24.1 millones a Hombres de Blanco, Corp., por los servicios de limpieza hospitalaria correspondientes al período comprendido entre julio de 2025 y enero de 2027.

De acuerdo con el documento, a pesar de que se cancelarían seis meses de servicio del año 2025 y solo un mes del 2027, el Consejo de Gabinete dispuso que solo $8.9 millones (o el 21% del pago total) salgan del presupuesto del año en curso, y $15.2 millones —es decir, la mayoría del dinero—, del presupuesto del próximo año. El Ministerio de Salud (Minsa) había solicitado originalmente pagar la gran mayoría de los $24.1 millones con fondos del presupuesto de la presente vigencia fiscal.

La contratación de Hombres de Blanco está en ejecución desde el 1 de julio de 2025 y venció el pasado 30 de junio. Sin embargo, el Minsa decidió extenderla otros siete meses —hasta el 31 de enero de 2027—, pasando así el monto del contrato de $15.3 millones a $24.1 millones y la vigencia de sus servicios de 12 a 19 meses.

Extracto de la Resolución de Gabinete del 29 de septiembre de 2026, que avala la contratación de Hombres de Blanco Corp. y el pago por $24.1 millones.

De ese modo, el presidente José Raúl Mulino y los ministros dan ahora su aprobación a una contratación de servicios que venció el 30 de junio pasado y que fue prorrogada otros siete meses.

No hubo una licitación.

Vía directa

El Minsa, después de haber hecho casi lo mismo en 2024, cuando esta y otra compañía fueron contratadas de forma directa por el Minsa, le concedió a Hombres de Blanco la limpieza de seis de ocho hospitales públicos durante un período de seis meses (del 1 de enero al 30 de junio de 2025).

Gracias a esa extensión del contrato, Hombres de Blanco acumula dos contrataciones de limpieza hospitalaria con el Minsa, por un total de $29.1 millones. Mientras tanto, la licitación para la limpieza que regiría a partir de febrero de 2026 está actualmente suspendida, sin fecha de convocatoria.

El nuevo contrato será por un período de cinco años y un monto de $80.1 millones.

‘Mejorar la competitividad’

Tras dos contrataciones sin concurso a favor de Hombres de Blanco, los ministros de Estado aseguran -en la resolución publicada en Gaceta Oficial- que “tradicionalmente, estos servicios han sido prestados por un número limitado de proveedores, lo que ha restringido las opciones del Ministerio y la posibilidad de optimizar costos y calidad”.

Los ministros, sin considerar las contrataciones directas que ha recibido Hombres de Blanco del Minsa desde 2025, sostienen en su resolución que “se ha hecho evidente la necesidad de mejorar la competitividad entre los proveedores de limpieza y de asegurar que los servicios sean brindados de manera eficiente y con los más altos estándares de calidad”.

Y, precisamente, la nueva licitación de limpieza hospitalaria, suspendida por ahora, no ha podido concretarse debido a las quejas de potenciales proveedores que han advertido que las bases de dicha licitación están parcializadas a favor de uno de los competidores.

Aprobación a destiempo

Pese a que el contrato de Hombres de Blanco, suscrito por el Minsa, está vigente desde el 1 de julio de 2025 y fue extendido por siete meses adicionales, el Consejo de Gabinete emitió una resolución para “aprobar el procedimiento excepcional de contratación”.

En otras palabras, el Gabinete está aprobando que el Minsa haga una contratación directa a favor de la mencionada empresa 15 meses después de que el ministro de Salud, Fernando Boyd, la contratara sin el consentimiento de sus pares.

Pero, además de carecer de la aprobación del Gabinete, la empresa prestó por segunda vez servicios sin que se hubieran completado las formalidades que exige la ley; es decir, no solo no tenía autorización para ser contratada de forma directa, sino que carecía de un contrato para prestar sus servicios y, en consecuencia, tampoco tenía el refrendo de la Contraloría General al momento de comenzar a prestarlos, el 1 de julio de 2025, ni a lo largo de todos los meses que lleva haciéndolo.

De hecho, el contralor, Anel Flores, advirtió —mediante una circular fechada el 4 de septiembre de 2025— que no aprobaría ningún pago para aquellas empresas contratadas por el Estado que hubieran empezado a prestar sus servicios sin un contrato debidamente perfeccionado mediante el refrendo de la Contraloría.

Lea aquí la nota titulada ‘El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco’

Sin embargo, el propio contralor se desdijo de sus palabras en septiembre del año pasado, cuando anunció en una entrevista de televisión que sí pagaría los servicios que había prestado Hombres de Blanco, por lo que, si refrenda un contrato vencido y prorrogado, nuevamente estaría incumpliendo el contenido de su propia circular.