El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco, pese a que sus contratos no tienen refrendo previo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este martes 23 de septiembre, el contralor general Anel “Bolo” Flores anunció que pagará los contratos adjudicados a la controvertida empresa de limpieza Hombres de Blanco, Corp., obtenidos mediante procedimientos especiales y sin licitación pública.

El pasado 4 de septiembre, Flores había comunicado en una circular que no refrendaría ningún contrato cuyos servicios u obras hayan comenzado o sido entregados sin el visto bueno previo de la Contraloría, como es el caso de los contratos de Hombres de Blanco.

Dos contratos con Hombres de Blanco fueron adjudicados por el Ministerio de Salud (Minsa) en diciembre pasado, mediante el procedimiento de cotización en línea, el cual permite contratar de forma directa, sin licitación.

De ese modo, Hombres de Blanco empezó a limpiar seis hospitales del Minsa durante seis meses, por poco más de $5 millones. Estos contratos vencieron el 30 de junio pasado, pero, tres meses después de concluir, estos aún siguen sin refrendo de la Contraloría.

Pero no fue todo.

Desde el pasado 1 de julio, Hombres de Blanco tiene no dos, sino tres contratos adjudicados de forma directa, cada uno con vigencia de un año, para la limpieza de ocho hospitales del Minsa. Estos contratos vencerán el 30 de junio de 2026 y empezaron a prestarse, una vez más, sin el refrendo de la Contraloría.

En términos económicos, Hombres de Blanco recibiría por sus servicios del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026 un total de $15.3 millones. A esta cantidad hay que agregarle el monto de los contratos que vencieron en junio pasado, que suman otros $5.4 millones. En total, recibiría $20.7 millones, sin licitación pública.

Hay otra empresa beneficiada con la limpieza de los hospitales.

Se trata de Sicarelle Holding, que recibió del Minsa un contrato de $2.4 millones para limpiar dos hospitales por seis meses –periodo que venció el 30 de junio pasado–, también adjudicado mediante el mismo procedimiento: cotización en línea. Este contrato tampoco ha sido refrendado y, de hecho, el Minsa aún no lo ha enviado a la Contraloría para su refrendo y mucho menos ha consignado el pago.

En contraste, el Minsa ya obtuvo los fondos para pagarle a Hombres de Blanco en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, por sus servicios durante los primeros seis meses de este año, contratos que no tienen el refrendo de la Contraloría.

Flores se desdice

En declaraciones este martes a TVN Noticias, Flores se desdijo de la circular que la Contraloría dirigió a todo el Gobierno –que lleva su firma– y anunció que honrará el pago de los contratos a Hombres de Blanco.

Esa acción no solo es contraria a las indicaciones que él mismo dictó en la circular, sino que viola la Ley de Contrataciones Públicas de 2006.

“Yo creo que tengo que pagarlo –dijo el contralor en TVN–. No podemos parar hasta que haya una licitación nueva [para la limpieza de los hospitales del Minsa]. Eso es parte de lo que viene siendo el arrastre de lo que no se hizo. Entonces, creo que tenemos que ser muy responsables. Es muy fácil criticar, pero gobernar es otra cosa. Cuando hay que tomar decisiones como esa, se toman por el bien del país”.

El pasado 4 de septiembre, Flores emitió una circular en la que advierte que “la Contraloría General de la República, como institución garante del cumplimiento de los procesos establecidos en el ordenamiento jurídico, no refrendará ningún documento contractual en los que hayan sido recibidos con antelación los bienes, obras o servicios objeto del compromiso”.

El sustento de su disposición lo basó en el artículo 74 de la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas, que señala que “los contratos se entenderán perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloría General de la República, y surtirán sus efectos a partir de la fecha de notificación o entrega de la orden de proceder al contratista…”

Además, el artículo 93 de la Ley de Contrataciones Públicas indica que “…los contratos se entenderán perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloría General de la República, y surtirán sus efectos a partir de la fecha de notificación o entrega de la orden de proceder al contratista”.

No obstante, ninguno de los tres contratos concedidos en diciembre del año pasado (por los servicios de limpieza hospitalaria que se prestaron hasta el 30 de junio de 2025) ha sido perfeccionado por la carencia de refrendo.

División de materia

Pero hay más.

El contralor ni siquiera ha reparado en el hecho de que los tres contratos que ahora tiene Hombres de Blanco por servicios de limpieza y desinfección hospitalaria antes fueron objeto de un solo contrato, que en varias ocasiones le fue adjudicado a Sicarelle Holding en licitaciones públicas.

El último contrato adjudicado a Sicarelle entró en vigor el 1 de enero de 2023 y tuvo una vigencia de dos años, que vencían el 31 de diciembre de 2024.

Flores tampoco ha considerado que, en esta ocasión, el Minsa hizo contrataciones directas, sin darle oportunidad a otros oferentes para competir por el mejor precio para el Estado. Ello, a pesar de que tuvo la oportunidad de convocar una licitación, ya que contaba con seis meses para hacerlo en 2024, antes de que llegara a término el contrato con Sicarelle Holding.

Este contrato, a propósito, está aún vigente, ya que no ha sido liquidado por el Minsa, a pesar de que ya está próximo a cumplir 10 meses desde que Sicarelle concluyó sus servicios para esos mismos ocho hospitales.

Por esta razón, Sicarelle ha solicitado al Minsa que se incluyan –mediante una adenda– los servicios de limpieza que prestó de enero a junio de este año en dos hospitales, como parte del contrato que le fue adjudicado en 2023 y que venció el 31 de diciembre de 2024.

El contralor añadió en la entrevista concedida a TVN que él entiende que se están preparando los pliegos para una nueva licitación en 2026, pero mientras tanto, “¿qué?“, se preguntó.

“En este momento tenemos a esa gente [de Hombres de Blanco] trabajando dentro de los hospitales. Y entonces me llama la gente y me dice: ‘Oye, ¿cómo no vas a firmar [los contratos de esa empresa]?’ Entonces, ¿qué hacemos? ¿Paro la limpieza de los hospitales de este país con el problema de dengue que tenemos y montones de temas que tenemos ahora mismo sanitarios?”

La Prensa solicitó a la Contraloría ampliar el tema para conocer por qué se ha ignorado la circular del 4 de septiembre pasado, pero la respuesta no ha llegado hasta ahora.

La Defensoría inspecciona hospitales

En tanto, la próxima semana, la Defensoría del Pueblo emitirá un informe acerca de una inspección que realizó in situ a más de 25 hospitales en todo el país, que incluyó visitas a varios de los centros hospitalarios en los que actualmente Hombres de Blanco está a cargo de la limpieza y desinfección, como el Nicolás A. Solano, en Panamá Oeste; el Aquilino Tejeira, en Penonomé, y el Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas.

En la inspección de la Defensoría del Pueblo participaron unos 50 oficiales de derechos humanos, que recolectaron testimonios y evidencias para documentar el informe que preparará la entidad.