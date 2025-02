El gasto en asesores de Mayer Mizrachi: ¿Cuánto destina la Alcaldía de Panamá?

Escuchar audio noticia

El gasto en asesores dentro del Municipio de Panamá, bajo la administración del alcalde Mayer Mizrachi, asciende a aproximadamente $54,000 mensuales, de acuerdo con los reportes de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

La cifra corresponde a una planilla de 16 asesores que forman parte del equipo del alcalde. Mientras la ciudadanía enfrenta retos como la movilidad urbana, la recolección de desechos y la infraestructura pública, el presupuesto destinado a asesorías se convierte en un punto de interés y debate sobre la eficiencia en el manejo de los recursos municipales.

El propio alcalde promueve como uno de sus principales logros la reducción de la planilla en cerca de un 45%, lo cual es cierto. No obstante, cuando se trata de asesores, el monto del gasto no se distancia mucho del polémico exalcalde José Luis Fábrega.

Por ejemplo, Fábrega contó con 22 asesores y destinaba unos $68,000 mensuales a este rubro. En el caso del actual alcalde, la cifra se reduce a 16 asesores con un gasto de $54,000.

Aunque la administración de Mizrachi redujo levemente el número de asesores en el Municipio de Panamá, el gasto promedio por cada uno es superior al de Fábrega. Mientras que en la gestión anterior el pago promedio por asesor era de $3,090, en la actual alcaldía la cifra asciende a $3,375.

Actualmente, los salarios dentro de esta planilla varían significativamente, desde $1,000 hasta $6,000 mensuales, lo que refleja una estructura salarial diversa en la asignación de estos cargos. Entre los asesores con los salarios más altos están Isaac Brawerman y James Aparicio, con $6,000 cada uno. Les siguen Austin Pitty, Josué Obando y Óscar Plaza, quienes perciben $4,000 mensuales.

Pero más allá de estas cifras, surge la pregunta: ¿qué tanto aporta este equipo de asesores al alcalde? Edison Broce, exdiputado independiente y excandidato a la Alcaldía de Panamá, cuestiona la necesidad de ciertas direcciones municipales, asesores y el uso de recursos en áreas que, según él, no responden a las prioridades de la ciudad.

“Una planilla con departamentos que no resuelven las necesidades de la población no es conveniente. La ciudad es más que espectáculos ciertos meses del año. En el caso específico de la Alcaldía, hay direcciones como la de etnia o turismo que no deberían existir”, señaló.

Broce también hizo referencia a las expectativas generadas por la gestión de Mizrachi. “El problema con Mizrachi son las expectativas que él creó con su propuesta. Propuso cosas que no eran realistas. Basó su plan en ideas fantasiosas que no podrá cumplir”, opinó.

La gestión de Mizrachi también ha estado envuelta en controversia. En septiembre pasado, se conoció que el exmagistrado Hernán De León había sido nombrado asesor en el Municipio de Panamá. Sin embargo, tras la divulgación de su designación y la ola de críticas que generó, De León presentó su renuncia al cargo, avivando la discusión sobre la transparencia y la pertinencia de estos nombramientos en la administración municipal.