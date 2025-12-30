El Gobierno anuncia aporte de $966 millones a la CSS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno realizó el primer aporte de $966 millones a la Caja de Seguro Social (CSS), correspondiente al año fiscal 2025, como lo establece la nueva ley orgánica de la entidad.

Así lo anunció este martes 30 de diciembre el presidente de la República, José Raúl Mulino, en la red social X.

“Este gran aporte consolida la institución, haciéndola más sólida, fuerte y sostenible a lo largo del tiempo”, indicó el mandatario en la publicación. Agregó que se cumple con los recursos para garantizar las pensiones con esfuerzo y disciplina.

Cumpliendo la palabra empeñada.



Hemos realizamos el primer aporte de 966 millones de balboas a la Caja de Seguro Social para el año fiscal 2025, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 156 de la Ley 462



Este gran aporte consolida la institución, haciéndola más sólida,… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 30, 2025

Las reformas a la Ley de la CSS, entre otros aspectos, tuvieron como uno de sus objetivos esenciales asegurar que el sistema de pensiones sea sostenible; para ello se realizarán estudios actuariales anuales obligatorios, que estarán a cargo de una firma actuarial independiente y de prestigio internacional, seleccionada mediante un proceso público basado en criterios técnicos.

La reforma también introduce una tasa de reemplazo mínima del 60% sobre el salario promedio base de la pensión por vejez.

Para acceder a este beneficio, los trabajadores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Cotizar al menos cinco cuotas por año durante su vida laboral.

No superar los seis años sin cotizar, con la condición de que estos no sean consecutivos por más de cinco años.

Cumplir con un mínimo de 240 cuotas, o con el número que establezca la futura legislación.

Además, el Estado deberá aportar anualmente $966 millones para cubrir el déficit actuarial del programa de Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte, como se informó este martes.

Otro aspecto fundamental de las reformas es que la edad de jubilación se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La nueva ley entró en vigencia en marzo pasado tras la sanción de las reformas por parte del presidente Mulino.