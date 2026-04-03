El Gobierno cubano inicia la excarcelación de más de 2,000 presos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Gobierno de Cuba inició las excarcelaciones de los 2,010 presos del indulto que anunció la víspera en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa, constató EFE este viernes en varias cárceles de La Habana.

Varios presos de la cárcel 1580, beneficiados con el indulto, fueron liberados por la mañana, según confirmó a EFE uno de los custodios de ese establecimiento penitenciario, ubicado en el municipio Guanabacoa, de La Habana.

Por su parte, EFE también constató la liberación de varios presos en la prisión de La Lima, a las afueras de la capital.

En la noche del jueves, el Gobierno cubano anunció a través de un comunicado divulgado por medios oficiales que aprobó el indulto de 2,010 presos, una decisión que calificó de “gesto solidario humanitario y soberano”.

“Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud”, indicó.

Se trata del quinto indulto y uno de los mayores que realiza el Gobierno cubano desde 2011, “con los que se han beneficiado más de 11,000 personas”.

En 2015 se realizó un indulto de más de 3,500 presos de cara a la visita del fallecido papa Francisco a la isla.

Esta es además la segunda excarcelación de presos en lo que va de año y tiene lugar en “el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, que constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución”, subrayó el comunicado.

El pasado 12 de marzo, el Ejecutivo e La Habana informó la excarcelación de 51 presos, personas que —según explicó— habían cumplido “una parte significativa de la pena y mantenido buena conducta en prisión” y encuadró esa decisión en “el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano”.

Desde entonces, 24 presos por motivos políticos han sido excarcelados como parte de ese proceso, según ha informado la ONG Prisoners Defenders (PD).

La mayoría de esos excarcelados hasta ahora participaron en las protestas antigubernamentales del 11-J y cumplían sanciones de entre 6 y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.

Las primeras excarcelaciones de este proceso coincidieron con el anuncio del Gobierno cubano de que había iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense, aunque La Habana en ningún momento ha relacionado ambas cuestiones.

En enero de 2025 el Gobierno dio luz verde a la excarcelación de 553 personas sancionadas tras un acuerdo entre La Habana y la administración ya saliente del presidente de Estados Unidos Joe Biden, con la mediación del Vaticano.

Ese proceso concluyó dos meses después y alrededor de la mitad de los beneficiados eran presos por motivos políticos, según los registros que llevaron varias ONG de derechos humanos.