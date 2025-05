‘El gobierno ha perdido el crédito público’: Danilo Toro

Estamos reeditando las condiciones que llevaron a lo que ocurrió en 2022 o en 2023. No estamos en esa situación, pero hay un riesgo real de que quedemos otra vez en una tensión social de grado significativo. Así ve el sociólogo Danilo Toro el panorama actual de reclamos y protestas que se desarrolla en el país y que se materializó el 23 de abril con la paralización indefinida de los docentes, a la cual se han sumado obreros de la construcción y, en próximos días, médicos y enfermeras.

Toro explicó que el nivel de tensión social que está escalando responde a situaciones de arrastre y situaciones coyunturales, es decir, de causa y efecto, algunas de las cuales tienen explicación racional. No obstante, destaca la importancia que ante estas coyunturas tiene la pérdida del “crédito público” por parte del gobierno, en este caso el de José Raúl Mulino, el cual, a pesar de ser nuevo –no ha cumplido un año– afronta un desgaste como si hubiera cumplido tres.

“Esa tendencia de pérdida del crédito público tiene como primera consecuencia la pérdida de la confianza. Cuando eso ocurre, los gobiernos, aunque digan lo cierto, aunque digan lo correcto, la gran mayoría de la población no le otorga credibilidad. Eso hace que todo lo negativo que la población tenga lo vaya represando, hasta que alguna situación provoca un engatillado que desata no solamente tensión, sino desgarre social y hasta violencia. Entonces, ese riesgo es real; vamos hacia allá”, argumentó.

Frente a esa realidad, el analista apunta que el gobierno debe buscar las causas en lo que se ha acumulado y no está resuelto y en lo que coyunturalmente ha estado haciendo desde que ganó las elecciones.

Además, afirma, el gobierno tiene que reconocer ese grado de desgaste que tiene, porque hay razones para comprenderlo e, incluso, hasta méritos. “Pero esos méritos o esas razones no dan pie a los déficits que el gobierno ha presentado a lo largo de los primeros doce meses que están corriendo. Es decir, hay decisiones retrasadas con respecto a la estructura y a la función del gobierno. Hay déficits reales a la hora de hacer un balance final de cómo ha estado la gestión pública”, remarcó.

Según Toro, esos déficits bloquean la tolerancia pública, pero los gobernantes aún están en capacidad de evitar –aunque ahora a mayor costo– lo que se vivió en julio de 2022 y en octubre y noviembre de 2023. “Los costos de ahora serán mucho más bajos que los que podrían ser dentro de dos o tres meses. Por lo tanto, es indispensable encarar la situación hoy”.

¿Qué se puede hacer para corregir el rumbo?

Si el gobierno no es realista y reconoce su estado, no vamos para ningún lado. Es el primer paso para superar los problemas. Mientras haya estado de negación o de justificación, no hemos hecho nada. No importa qué tantos técnicos tengamos, no importa qué tantas estrategias se planteen, no importa qué tantos recursos de fuerza o coerción puedan tener. Y eso me preocupa porque ese primer paso tiene que ser evidenciado en toma de decisiones reales que no se reportan, no las vemos en el escenario.

El segundo paso, agrega Toro, es importantísimo. Dado que hay una pérdida neta de credibilidad, los interlocutores, deben tener crédito público.

¿No cree usted que hay grupos pescando en río revuelto para introducir otras agendas?

El espacio, como en física, es ocupado, sobre todo cuando hay cambios de presión; hay presiones sociales. Y cuando hay espacios vacíos, sobre todo en cuanto al papel del Estado, siempre habrá una fuerza que diga, ¿sabe qué? Yo puedo hacer esto mejor que el que lo está haciendo. El problema radica en que se respeten los mecanismos para que cualquiera que considere que es el salvador de la patria pueda hacerlo dentro de normas que hagan que todos los ciudadanos disfruten de sus derechos.

¿Qué son los espacios vacíos y cuáles está dejando este gobierno?

Cuando no hay toma de decisiones que tengan dos características –que sean eficaces y oportunas– se deja un espacio vacío. Cada vez que una toma de decisión es ineficaz o no está a tiempo, es inoportuna, y se le deja automáticamente un espacio vacío a otro, no importa el ámbito.

En este gobierno hay múltiples, hay déficits muy claros. Este es un gobierno que debe reconocer que tiene un ámbito de soledad y de aislamiento real. No tiene partido político que haya explicado una sola medida política o acción del gobierno desde una perspectiva ideológica o desde los intereses de un partido político. Es como si el gobierno hubiera llegado desde el espacio exterior.

Dos, el gobierno no tiene una bancada legislativa que sustente una sola medida del gobierno. No pudo obtener ni un solo voto de un diputado de su propio domicilio político.

Tres, el gobierno tuvo la feliz idea de tener un ejercicio semanal de comunicación, sin embargo, en el mismo ejercicio ha reportado evidencia de tener déficits de comunicación con los actores indicados, que son los medios. Hay dinámicas que se deben construir desde el ejercicio del poder. Y cuarto, el gobierno tiene que ganar crédito público, el crédito es la ciudadanía. A lo mejor el gobierno está diciéndonos la verdad en materia de memorándums internacionales, de transacciones sobre el Canal, sobre las decisiones de cómo producir económicamente, pero cuando esa verdad del gobierno no se traduce en aceptación, es porque falló algo.

Y los gobiernos deben entender cuando esa crisis está en franco surgimiento y llenar esos espacios vacíos con señales, para no llegar a condiciones de afectación como las que tuvimos en 2022 y en 2023.