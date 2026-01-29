El Gobierno panameño y la OEA dialogan sobre la estabilidad democrática en la región

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, se reunió este jueves 29 de enero en el Palacio de las Garzas con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, para abordar diversos temas, entre ellos, la estabilidad democrática en la región.

Ramdin está en Panamá participando en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y junto a Mulino se conversó sobre la actual coyuntura geopolítica y el estado de las democracias del continente, informó en un comunicado la Presidencia de Panamá.

Se resalta que ambos expresaron que están atentos al estado de las democracias y las instituciones en Centroamérica, considerándola crucial para garantizar la estabilidad regional y el fortalecimiento de los países de la OEA.

Mulino reiteró que la OEA cuenta con el respaldo de Panamá para impulsar iniciativas de corte democrático e institucional que promuevan la estabilidad y el progreso en Centro y Suramérica.