El historial violento del diputado Jairo Salazar: amenazas, golpes y nuevas denuncias

Desde que asumió su curul en la Asamblea Nacional en 2019, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, ha protagonizado una serie de episodios marcados por la violencia.

El más reciente ocurrió este lunes, en uno de los salones del Órgano Legislativo, donde, de forma intempestiva y visiblemente iracundo, arremetió contra el diputado independiente Betserai Richards.

Según relataron varios testigos, el diputado Salazar irrumpió en el salón, se abalanzó sobre Richards y lo agredió físicamente hasta derribarlo. Mientras Richards yacía en el suelo, el político del PRD continuó golpeándolo ante la mirada atónita de sus colegas, algunos de los cuales intentaron separarlos y contener al agresor.

El diputado del PRD Jairo Zalazar me agredió físicamente y acaba de amenazarme de muerte. Dijo que no descansará hasta acabar conmigo y otros diputados de la bancada Seguimos y otros que denunciemos actos de corrupción. Lo responsabilizo de cualquier cosa que me suceda a mí, a mi… — Betserai Richards (@Betseraitv) July 21, 2025

Pero esta no es la primera vez que Salazar se ve envuelto en un hecho de esta índole. En noviembre de 2019, apenas meses después de llegar a la Asamblea, el diputado del PRD protagonizó una confrontación con unidades de la Policía Nacional que habían intervenido en una fiesta realizada en un multifamiliar del proyecto Altos de Los Lagos, en Colón. Según los reportes, Salazar acudió a la sala de guardia alegando que representaba a uno de los detenidos, quien presuntamente había agredido a los agentes.

Durante la acalorada discusión, Salazar lanzó amenazas directas a uno de los policías. “Quítate el uniforme y yo me quito mi investidura, y te juro que yo te parto”, se le escucha decir en un video que circuló ampliamente en redes sociales.

En marzo de 2020, volvió a circular en redes sociales un video que muestra al diputado perredista envuelto en un nuevo altercado con unidades de la Policía Nacional. En las imágenes se observa al parlamentario visiblemente alterado, luego de que los agentes lo detuvieran por supuestamente conducir a exceso de velocidad y sin placa en su vehículo Lexus blanco.

Al descender del automóvil, Salazar increpó a los policías mientras era verificado, elevando el tono y exigiendo respeto: “Respétame tú, si te estoy diciendo quién soy, si te estoy mostrando mi carnet”, se le escucha decir en el video que nuevamente generó críticas en redes. Debido a estos dos incidentes, el exdirector de la Policía, Jorge Miranda, denunció penalmente en dos ocasiones al diputado del PRD, pero ninguna rindió frutos.

Nuevos ataques

Un mes después, el 22 de abril de 2020, la entonces diputada del PRD Kayra Harding denunció que fue agredida, junto con su colega de bancada Mariano López, por Salazar. Según declaró Harding en redes sociales, el incidente ocurrió durante una reunión interna del PRD en la que participaban unas 35 personas.

Todo se originó, explicó, por un intercambio de opiniones entre López y Salazar, que escaló rápidamente hasta que este último invitó a su copartidario a pelear y lo golpeó. “Le rompió la cabeza”, afirmó Harding en referencia a la agresión contra López.

Cuando intentó intervenir para calmar los ánimos, Harding relató que también fue agredida verbalmente por Salazar, quien le lanzó una botella de agua que la impactó en el rostro. Las declaraciones generaron fuertes críticas en redes y en la opinión pública, al tratarse de un nuevo episodio de violencia relacionado con el diputado colonense.

“Yo tenía miedo de salir de la junta, de ser agredida. Sentir miedo a que un hombre te pegue con su fuerza es terrible. No me voy a callar. He sido maltratada y golpeada. No me voy a callar”, declaró Harding aquella vez.

Posteriormente, el pasado 2 de julio, Salazar protagonizó nuevamente un incidente, en esta ocasión con su colega del PRD, Crispiano Adames, durante la primera sesión del segundo periodo legislativo en la Asamblea Nacional.

Según reportes obtenidos por este medio, el altercado tuvo lugar en el Salón Chanchoré del Palacio Legislativo, donde ambos parlamentarios habrían intercambiado empujones, puños y patadas frente a otros diputados y personal de la Asamblea.

La causa de la disputa no ha sido aclarada oficialmente, pero testigos describieron una escena de alta tensión y descontrol. No obstante, horas después, ambos diputados publicaron un video en el que negaron que hubiera golpes.

Último ataque

Salazar esperó pocos días para volver a atacar. Richards denunció haber sido agredido físicamente por su colega Salazar: “La promesa de ataque se cumplió, pero esta vez fue física”, declaró Richards, aún visiblemente afectado.

El diputado Betzerai Richards acudió en la mañana de hoy al Ministerio Público (MP) para poner en conocimiento del procurador Luis Carlos Gómez del ataque sufrido por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Jairo Salaza que le ocasionaron varias lesiones.



Video:… pic.twitter.com/NvTdyD87gp — La Prensa Panamá (@prensacom) July 22, 2025

Según Richards, la disputa se originó por los cuestionamientos públicos que ha hecho la bancada Seguimos sobre el manejo de fondos estatales, en especial los más de 14 millones de dólares vinculados a la llamada “descentralización paralela”, que, según investigaciones periodísticas, habrían terminado en manos de Salazar, quien además de diputado es representante de la Junta Comunal de Barrio Norte, en Colón.

Tras agredir al diputado independiente Betserai Richards, el perredista Jairo “Bolota” Salazar ofreció este martes 22 de julio una disculpa pública, pero solo al país. En un video difundido en redes, justificó su reacción y aclaró que no se disculpa con Richards.… pic.twitter.com/UVHCNSePCf — La Prensa Panamá (@prensacom) July 22, 2025

La tarde de este martes 22 de julio, Salazar reapareció públicamente y, si bien justificó su reacción, señaló que no se disculpa con Richards, sino con el país. “Lo que sucedió… yo le pido disculpas al país, al país, no a ese señor, porque ese señor ha cruzado líneas que nadie, nunca en mi vida, había cruzado en la política”, expresó.

Así las cosas, la pregunta que cabe ahora es: ¿cuándo y a quién agredirá nuevamente Salazar?