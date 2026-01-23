Panamá, 23 de enero del 2026

    El marino panameño que estaba detenido en Venezuela regresa al país

    Henry Cárdenas P.
    La embarcación Guaiquerí N35.

    Olmedo Javier Núñez Peñalba, un marino panameño que estaba detenido en Venezuela y ya está de regreso a Panamá.

    Así lo dio a conocer este viernes 23 de enero el presidente de la República, José Raúl Mulino, en la red social X. “De regreso a casa nuestro compatriota Núñez. Bienvenido a su patria. Adelante”.

    La detención de Núñez se produjo tras la retención del buque Guaiquerí N35, interceptado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el pasado 11 de junio. Las autoridades venezolanas señalaron que la nave se encontraba en una zona marítima restringida, mientras que el Gobierno panameño había reclamado información clara sobre la situación jurídica del ciudadano detenido.

    Desde entonces las autoridades panameñas intensificaron las acciones diplomáticas para lograr la liberación de Núñez.

    El pasado viernes 16 de enero fuentes de la organización Foro Penal señalaron que, según la Embajada de los Países Bajos en Venezuela, los detenidos neerlandeses liberados la noche del miércoles vieron a Núñez en el grupo que iba a ser excarcelado, pero en ese momento no había confirmación oficial de su salida del penal.

    Información en desarrollo...

