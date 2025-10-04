Panamá, 04 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Cancillería de Panamá

    El mensaje de Panamá sobre la elección de Takaichi Sanae como líder de Japón

    Henry Cárdenas P.
    El mensaje de Panamá sobre la elección de Takaichi Sanae como líder de Japón
    La recién elegida líder del Partido Liberal Democrático (PLD), Takaichi Sanae, recibe un aplauso tras ganar las elecciones de liderazgo del PLD. EFE

    Luego de confirmarse la elección de Takaichi Sanae como líder del Partido Liberal Democrático de Japón y virtual primera ministra de esa nación, el Gobierno de Panamá expresó que el resultado se constituye en un hecho histórico y que debe ser motivo de orgullo para las mujeres japonesas.

    +info

    La exministra Takaichi Sanae se convierte en la primera mujer llamada a liderar Japón

    “Su ascenso al más alto cargo político de la nación simboliza la perseverancia, la preparación y la convicción de que el liderazgo femenino puede guiar a un país con visión, sensibilidad y fortaleza”, se plasma en un comunicado divulgado por la Cancillería de Panamá.

    En el mensaje, se resalta que la capacidad, determinación y valentía de Sanae, para abrirse paso en un entorno tradicionalmente dominado por hombres, representan una valiosa motivación para las presentes y futuras generaciones.

    “Que su valentía continúe inspirando a las mujeres y al pueblo del Japón y del mundo, y que su liderazgo abra un nuevo capítulo de renovación, esperanza y equilibrio en la historia de su nación, así como de continuada amistad y cooperación con Panamá”.

    La Cancillería resalta que Sanae demuestra que, con esfuerzo, convicción y compromiso con la patria, es posible superar todas las barreras.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • Quiénes pueden recibir el descuento del 25% en los pasajes aéreos en Panamá. Leer más
    • IMA: horario y puntos de venta de las Agroferias para este viernes 3 de octubre. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para comprar este jueves 2 de octubre. Leer más
    • Panamá brilla en Tokio: Finca Janson y Hacienda La Esmeralda destacan en competencia mundial de café. Leer más
    • IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá. Leer más
    • ‘No caer en el juego de El Bolillo’: Aníbal Godoy habla en exclusiva del duelo El Salvador vs. Panamá. Leer más