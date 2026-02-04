El Mingob impulsa la apertura de nuevas Casas de Paz en el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Gobierno (Mingob) tiene previsto abrir nuevas Casas de Paz. Así lo informó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, durante la sesión del Consejo de Gabinete de este martes, en el que explicó la reorganización y fortalecimiento de la Justicia Comunitaria de Paz, un sistema que desde el pasado 1 de enero de 2026 quedó bajo su administración, tras dejar de estar adscrito a los municipios.

El cambio, dijo, busca unificar criterios, mejorar la gestión y ampliar la cobertura de las llamadas Casas de Paz, antes conocidas como corregidurías.

Montalvo presentó un balance de los avances alcanzados en la implementación de este modelo de justicia, que se perfila como una de las principales herramientas para la resolución de conflictos comunitarios, la preservación de la paz social y la promoción de la convivencia pacífica.

Montalvo informó que actualmente operan alrededor de 487 Casas de Paz a nivel nacional y adelantó que el Ejecutivo trabaja en la apertura de nuevas sedes en distintas regiones del país.

En coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría de Metas del Ministerio de la Presidencia, el Mingob gestiona la adecuación de infraestructuras y otros aspectos operativos necesarios para cumplir con lo establecido por la ley durante el primer semestre de 2026.

“Buscamos la implementación de infraestructura y tecnología para una verdadera transformación de la Justicia Comunitaria de Paz. Queremos mayor trazabilidad, de modo que los cobros por certificaciones o multas puedan ser monitoreados con precisión”, señaló la ministra ante el Gabinete.

La cobertura actual de las Casas de Paz incluye 29 en Coclé; 76 en Veraguas; 24 en Herrera; 39 en Los Santos; 16 en Bocas del Toro; 70 en la comarca Ngäbe Buglé; 85 en Chiriquí; 3 en la comarca Guna Yala; 5 en la comarca Emberá Wounaan; 20 en Darién; 41 en Colón; 36 en Panamá Oeste y 43 en Panamá.

Paralelamente, el Mingob impulsa la puesta en marcha de nuevas Casas de Paz en comunidades como Aguadulce–Pueblos Unidos, en Coclé; La Enea–El Espinal–El Hato, en Los Santos; El Chorrillo, Río Abajo, Pedregal y Chimán/Pásiga, en la provincia de Panamá; así como La Yeguada–Soná, en Veraguas.

Como parte de esta estrategia, Montalvo destacó la inauguración oficial del Juzgado Comunitario de Don Bosco, presentado como la primera “casa modelo” del sistema. Según explicó, este despacho incorpora herramientas tecnológicas y procesos orientados a ofrecer un servicio más formal, eficiente y transparente a los usuarios.

“Buscamos juzgados comunitarios con trazabilidad y tecnología, incluyendo expediente digital, para que el ciudadano tenga una experiencia distinta. Don Bosco es el primer modelo de la operación que queremos replicar en todo el país”, afirmó la ministra.

El Ejecutivo sostiene que la centralización de la administración de las Casas de Paz en el Ministerio de Gobierno permitirá estandarizar procedimientos, mejorar la supervisión y consolidar la Justicia Comunitaria de Paz.