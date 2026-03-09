El Ministerio de Cultura impulsa plaza de $748 mil para el Sombrero Pintao en feudo político de Dana Castañeda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En medio del discurso oficial de austeridad que ha marcado la gestión pública en los últimos meses, el Ministerio de Cultura de Panamá impulsa una inversión de casi 800 mil dólares para construir una plaza dedicada al Sombrero Pintao en el distrito de La Pintada.

La obra, promovida como un homenaje a esta emblemática prenda artesanal, se tramita mientras distintas instituciones estatales alegan limitaciones presupuestarias.

El proyecto se desarrolla, además, en un territorio con peso político dentro del oficialismo. La Pintada es el bastión electoral de la diputada Dana Castañeda, expresidenta de la Asamblea Nacional. En el gobierno local, la alcaldía está en manos de su sobrina, Ina Rodríguez Castañeda, lo que vuelve inevitable el escrutinio sobre el destino de los fondos públicos.

Dana Castañeda, ex presidenta de la Asamblea Nacional, junto a su sobrina Ina Castañeda, alcaldesa de La Pintada. Tomada de Instagram.

Apoyo reiterado

No se trata de la primera inyección de recursos culturales en ese distrito. En diciembre de 2024 trascendió que el propio Ministerio de Cultura destinó 200 mil dólares para el embellecimiento del parque municipal durante las fiestas de fin de año, una decisión que en su momento generó cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público en materia cultural.

La nueva obra se tramita mediante una licitación pública por mejor valor, con un precio de referencia de 748,133.57 dólares. La convocatoria fue publicada el pasado 27 de febrero y permanecerá abierta hasta el 25 de marzo en el portal estatal de contrataciones PanamaCompra, donde reposan los detalles del proceso.

Desfile del festival del Sombrero Pintao 2025 en donde . Cortesía Ministerio de Cultura.

Según la documentación oficial, el cronograma del proyecto contempla que la plaza esté terminada en febrero de 2027. El proceso incluye una reunión de homologación fijada para el 19 de marzo, la cual se realizaría de forma virtual, de acuerdo con el pliego de cargos publicado para los posibles proponentes.

La justificación

La plaza se proyecta en una de las calles principales del distrito, un área donde desde hace años se realiza un festival dedicado al Sombrero Pintao. En el pliego se argumenta que la obra busca “reconocer y fortalecer la identidad cultural” de La Pintada, considerada la cuna de esta tradicional pieza de la artesanía panameña.

El documento también recuerda que el Sombrero Pintao fue reconocido en 2017 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Plaza será construida en las calles principales de La Pintada. Imagen extraída de el Pliego de Cargos de la licitación de MiCultura. PanamaCompra

Bajo esa justificación, el Ministerio de Cultura sostiene que la plaza —que llevará el nombre de esta prenda— pretende convertirse en un espacio público emblemático para preservar y promover una manifestación cultural que, paradójicamente, también se convierte en el eje de un gasto estatal que levanta interrogantes en tiempos de contención fiscal.