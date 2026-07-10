Panamá, 10 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 10 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Gira

    El ministro de Exteriores de Japón visitará Panamá en agosto

    EFE
    El ministro de Exteriores de Japón visitará Panamá en agosto
    Toshimitsu Motegi realizará una gira por varios países de Latinoamérica.

    El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, planea viajar a México, Panamá, Ecuador y Colombia a principios de agosto para fortalecer la cooperación económica, avanzaron este viernes fuentes oficiales a EFE.

    Motegi planea visitar estos cuatro países latinoamericanos a principios de agosto y mantener encuentros con sus homólogos de cada uno de ellos, según fuentes oficiales que pidieron el anonimato, en el marco de los esfuerzos por reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos.

    Según la agencia de noticias Jiji, se prevé que el jefe de la diplomacia nipona se reúna con funcionarios del Gobierno mexicano y con empresarios para ampliar la inversión de empresas japonesas.

    Su visita llega apenas un mes después de que Motegi y su homólogo mexicano, Roberto Velasco, acordaran reforzar su cooperación energética y económica ante la crisis generada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como su impacto en los precios del combustible.

    Por otro lado, según Jiji, Motegi también reafirmará la cooperación bilateral en el funcionamiento estable del Canal de Panamá, vía marítima clave para la logística.

    En cuanto a Ecuador, las conversaciones podrían centrarse en la cooperación en materia de recursos y energía, mientras que en Colombia el ministro podría acudir a la ceremonia de investidura del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, organizada para el 7 de agosto.

    En los últimos meses, Tokio ha buscado fuentes alternativas de suministro energético, especialmente de petróleo, ya que Japón importa alrededor de un 90 % de su crudo de esta región.

    Desde entonces, las autoridades japonesas han llevado a cabo contactos con países de Oriente Medio, Asia Central y Latinoamérica, así como Estados Unidos o Canadá, con el fin de diversificar sus fuentes.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 05:03 Segunda semana sin comisiones: la Asamblea sigue en el ‘puja y repuja’  Leer más
    • 05:03 Vamos, la exposición sobre fanaticada y fútbol Leer más
    • 05:02 Docentes presentan propuestas para la Ley de Educación: estos son los cambios Leer más
    • 05:01 Chiriquí tiene en agenda $1,000 millones en inversiones, pero la burocracia amenaza su avance Leer más
    • 05:01 Panamá Oeste concentra ocho obras de saneamiento Leer más
    • 05:01 PASE-U: Ifahru habilitará desde el 14 de julio nuevo sistema de pago en Herrera Leer más
    • 05:01 ¡Yabadabadoo! Leer más
    • 05:00 Tal cual Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: El papel de las bancadas independientes Leer más
    • 04:41 El ministro de Exteriores de Japón visitará Panamá en agosto  Leer más