El ministro de Exteriores de Japón visitará Panamá en agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, planea viajar a México, Panamá, Ecuador y Colombia a principios de agosto para fortalecer la cooperación económica, avanzaron este viernes fuentes oficiales a EFE.

Motegi planea visitar estos cuatro países latinoamericanos a principios de agosto y mantener encuentros con sus homólogos de cada uno de ellos, según fuentes oficiales que pidieron el anonimato, en el marco de los esfuerzos por reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos.

Según la agencia de noticias Jiji, se prevé que el jefe de la diplomacia nipona se reúna con funcionarios del Gobierno mexicano y con empresarios para ampliar la inversión de empresas japonesas.

Su visita llega apenas un mes después de que Motegi y su homólogo mexicano, Roberto Velasco, acordaran reforzar su cooperación energética y económica ante la crisis generada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como su impacto en los precios del combustible.

Por otro lado, según Jiji, Motegi también reafirmará la cooperación bilateral en el funcionamiento estable del Canal de Panamá, vía marítima clave para la logística.

En cuanto a Ecuador, las conversaciones podrían centrarse en la cooperación en materia de recursos y energía, mientras que en Colombia el ministro podría acudir a la ceremonia de investidura del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, organizada para el 7 de agosto.

En los últimos meses, Tokio ha buscado fuentes alternativas de suministro energético, especialmente de petróleo, ya que Japón importa alrededor de un 90 % de su crudo de esta región.

Desde entonces, las autoridades japonesas han llevado a cabo contactos con países de Oriente Medio, Asia Central y Latinoamérica, así como Estados Unidos o Canadá, con el fin de diversificar sus fuentes.