El MOP anuncia la construcción de 50 zarzos en áreas comarcales por un monto de $19 millones

En la reunión del Consejo de Gabinete de este martes, 10 de febrero, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, presentó la iniciativa para la construcción de 50 zarzos en áreas comarcales por un monto de $19 millones.

Se informó que la construcción de estos zarzos corresponde a una segunda fase y beneficiará a cerca de 11,700 estudiantes que asisten a planteles educativos en tres zonas comarcales.

Se adelantó que el proyecto contempla la construcción de puentes colgantes en las regiones Kodri, Ñokribo y Nedrini, dentro de la comarca Ngäbe Buglé. Esto tiene como finalidad que los residentes y estudiantes puedan cruzar sin riesgos ríos o quebradas que, debido a las inclemencias del tiempo, registran crecientes.

El ministro Andrade explicó que 4 pasos serán construidos en los distritos de Ñurum y Müna; 34 en Kankintú, Jirondai y Santa Catalina; mientras que 12 en los distritos de Mironó, Besikó y Nole Duima.

Se estima que esta segunda fase del programa proyecta la generación de 500 empleos directos para este año, en comunidades vulnerables donde se ubican unos 45 centros educativos.