El negocio de los cisternas: Idaan repartió $12 millones entre proveedores recurrentes

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Al menos dos directivos de empresas distribuidoras de agua forman parte de la Liga Provincial de Béisbol de Coclé, donde coinciden con Justo Castañeda, hermano de la diputada Dana Castañeda, y con José Carranza, esposo de la alcaldesa de La Pintada.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) sigue consolidando el controvertido esquema de contratación para el suministro de agua potable mediante camiones cisterna. Entre 2025 y 2026, la entidad asignó $12 millones entre contratos directos y una licitación pública a un grupo de empresas que ya figuraban como proveedoras recurrentes de la institución.

Esa cifra corresponde únicamente a los contratos visibles en el portal de contrataciones públicas Panamá Compra, por lo que el monto total podría ser aún mayor.

El primer bloque de ese millonario gasto se concentró en 15 contratos directos adjudicados entre diciembre de 2024 y 2025 por al menos $4.8 millones, amparados en resoluciones de gabinete de 2023, emitidas durante el gobierno de Laurentino Cortizo, que declararon estado de emergencia ambiental debido a la sequía que afrontaba Panamá por esos días, y otra promulgada en enero de 2025, por la actual administración, que también declaró emergencia.

Comunidades reciben agua mediante camiones cisternas en el corregimiento de Tocumen, en el Este de la capital. Cortesía

Otras contrataciones se formalizaron en marzo de 2026, cuando el Idaan adjudicó otros $7.3 millones a 10 empresas.

Y así, mientras miles de residentes en comunidades urbanas y rurales dependen durante semanas, meses y años de la llegada de un camión cisterna para cocinar, bañarse o almacenar agua en tanques improvisados, un análisis de los contratos muestra un patrón recurrente: la emergencia hídrica se convierte en un negocio lucrativo para empresas que acumulan millonarios contratos.

La favorita en Azuero

En primeros meses de 2025, el exidrector del Idaan Rutilio Villareal, repartió varios contratos directos a Servicios y Construcciones DB, o Constructora Unida S.A., sociedad que tiene como presidente a Diómedes Jesús Bustavino Moreno.

La empresa, ubicada en la avenida Hugo Spadafora, en Chitré, Herrera, por ejemplo, recibió $588 mil para repartir agua en Chiriquí; otro por $360 mil por prestar el servicio en Los Santos; uno más por $356 mil por llevar el líquido a comunidades de Herrera y, en diciembre de 2024, sumó otro por $379 mil, en esa provincia.

En total, acumuló más de $1.6 millones. La cifra podría elevarse si se concretan otros dos contratos que el nuevo director del Idaan, Antonio Tercero González, le asignó el pasado 29 de abril para la distribución de agua en Herrera y Los Santos por $670 mil 394.

Contrato directo empresa de Chitre.

Antonio Tercero González, director del Idaan. LP/Alexander Arosemena

La liga del agua: los nexos con los Castañeda

Mientras que Multiservicios Nitosa S.A., que tiene como presidente a Carlos Jesús Torres Rodríguez, también acaparó varios contratos: $299 mil para repartir agua en corregimientos de Arraiján, $185 mil para Coclé y $141 mil para Veraguas.

La suma supera los $625 mil.

El secretario de esta sociedad es Edwin Nieto Fernández, vicepresidente de la Liga Provincial de Béisbol de Coclé, en la que coincide con Justo Castañeda, secretario general de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y hermano de la diputada oficialista Dana Castañeda. El presidente de esta liga es José Carranza, esposo de Ida Rodríguez, alcaldesa de La Pintada.

Justo Castañeda, secretario general de la ATTT. LP/Archivo

Multiservicios Polanco S.A., cuyo apoderado es Didacio Polanco, consiguió otro contrato por $547 mil para llevar agua a Tocumen y sectores vecinos.

Polanco es el tesorero de la Liga Provincial de Béisbol de Coclé, organización controlada por Carranza y Castañeda.

Maquinaria y Equipos del Pacífico S.A. (Maquidepsa), representada por Julio Wasan NG, obtuvo un contrato por $555 mil para llevar el líquido a Panamá Norte, mientras que Big Truck Trabajando S.A., que tiene como presidente a Luis Manuel González González, recibió $507 mil para el servicio en Arraiján.

Contratos directos para camiones cisternas. LP/Rey Pérez

Una licitación

En marzo de 2026, el Idaan emitió la Resolución 029, mediante la cual adjudicó contratos a 10 compañías para el suministro del servicio. El documento fue firmado por Luis Alberto Santanach Bernal, quien hasta finales de abril pasado fungió como subdirector de la entidad.

Luis Santanach. LP

Con el acto público, la entidad distribuyó $7,353,424.74 entre 10 empresas para abastecer comunidades en Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, Herrera, Bocas del Toro y otras provincias.

Dos compañías concentraron casi la mitad del dinero adjudicado. Relleno, Transporte y Equipo S.A. (Retraneq), que afirma tener como presidente a Antonio Luis Charris González, se quedó con siete renglones para abastecer comunidades de Panamá Oeste y la región metropolitana, por los que recibirá $1.5 millones.

Servicios Múltiples O Domingo Morrison S.A., en la que Domingo Morrison Gómez aparece como presidente, recibirá $1.5 millones en contratos para Panamá, Bocas del Toro y Herrera.

Entre ambas absorbieron el 41.6% del total licitado.

En la licitación otra vez fue beneficiada Multiservicios Polanco, con un contrato de $680 mil.

Contratos para agua en carros cisternas 2026. LP/Rey Pérez

Los documentos revisados muestran que varias empresas repiten año tras año.

Maquinaria y Equipos del Pacífico, S.A. (Maquidepsa), que en 2024 figuraba como uno de los mayores proveedor de cisternas del Idaan con contratos por $3.8 millones, volvió a obtener cinco renglones en 2026 por otros $729 mil. Su presidente y representante legal es Rafael Asdrúbal Zamora.

Inversiones Madeira Group, Big Truck Trabajando S.A., Tanques del Istmo y Servicios Profesionales Temer S.A. también figuran tanto en los registros de 2024 como en las nuevas adjudicaciones.

En 2024, el Idaan repartió al menos $23.8 millones entre empresas proveedoras del servicio de agua a través de carros cisterna. En 2024, la mayor tajada del negocio de los cisternas quedó en manos de Logística, Distribución y Transporte Zupri S.A., que acumuló poco más de $9 millones.

Zupri está vinculada al exdiputado de Cambio Democrático Edwin Zúñiga Mencomo. Al menos de manera pública, no figura entre las proveedoras del Idaan entre 2025 y 2026.

En enero de. 2025, el presidente José Raúl Mulino en una de sus conferencias de prensa semanales advitió sobre una nueva modalidad de estafa en la distribución de agua potable a través de camiones cisternas. “No permitiré más motos con los GPS de los camiones cisterna mintiendo en los envíos. Eso es delito y quien lo haga será denunciado penalmente”, manifestó.

En esa oportunidad La Prensa contactó al Idaan para que profundizaran sobre el tema, sin embargo, nunca se recibió respuesta. Tampoco se presentó denuncia en el Ministerio Público por el tema.