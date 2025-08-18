El Nobel que quiso ser presidente: la otra batalla de Vargas Llosa

Exclusivo Suscriptores

Entre el Nobel de Literatura y el candidato presidencial hay un mismo hombre: Mario Vargas Llosa. El escritor peruano, referente mundial de las letras, se jugó su prestigio en la arena política y, aunque perdió las elecciones de 1990 frente a Alberto Fujimori, dejó una huella que todavía define el rumbo del Perú. Esa trayectoria, desde la oposición a dictaduras hasta su cruzada por el liberalismo, es la que Pedro Cateriano reconstruye en Vargas Llosa. Su otra gran pasión. Una biografía política del Nobel de Literatura.

Exministro de Defensa (2012-2015), presidente del Consejo de Ministros en los gobiernos de Ollanta Humala y Martín Vizcarra, y parlamentario en el breve periodo 1990-1992, Cateriano ha combinado su trayectoria política con una profunda vocación intelectual.

En esta entrevista reflexiona sobre el papel de Mario Vargas Llosa en la historia política latinoamericana, las lecciones de su pensamiento y los silencios y rupturas que marcaron su itinerario ideológico.

“Este libro busca explicar la evolución política e ideológica de Vargas Llosa, desde su adolescencia hasta la última etapa de su vida. Yo participé activamente en su campaña presidencial y fui testigo directo de un proceso que él mismo narró en El pez en el agua. Vargas Llosa fue candidato en uno de los momentos más fatídicos de nuestra historia republicana, cuando el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA había avanzado de manera terrible, la hiperinflación quebraba al Estado y el Perú enfrentaba un desprestigio internacional al incumplir su deuda externa. En ese contexto tuvo la valentía de postular a la presidencia”, explica Cateriano, media hora antes de presentar la obra en la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL). Era la tarde del viernes 15 de agosto.

Espionaje y persecuciones

El autor revela que la campaña presidencial de Vargas Llosa no solo estuvo marcada por la crisis económica y el terror, sino también por prácticas ilegales.“El espionaje telefónico y el seguimiento político del cual fue víctima Vargas Llosa fueron conductas ilícitas realizadas por el gobierno aprista a través del sistema de inteligencia nacional. Eso no lo digo yo, lo probó el Senado mediante una comisión investigadora. Fujimori, paradójicamente, fue uno de los que recibía esas transcripciones. Recuperar ese informe fue difícil, pero necesario para completar el testimonio”, narra.

Además de documentos oficiales, Cateriano accedió a archivos privados: “Gracias a Vargas Llosa pude trabajar en la biblioteca de Princeton y revisar su correspondencia. Ahí confirmé su rigor académico y la disciplina con la que afrontaba cada proyecto intelectual y político”, explica.

Del socialismo en libertad al liberalismo

Uno de los ejes centrales de la biografía es el tránsito ideológico del Nobel. Vargas Llosa pasó de simpatizar con el marxismo universitario y la Revolución Cubana a convertirse en un referente del liberalismo en América Latina.

“Él tuvo una gran influencia de Sartre en su juventud, que lo llevó a militar en una célula comunista para enfrentar la dictadura de [Manuel Arturo] Odría. Sin embargo, pronto descubrió que el marxismo-leninismo chocaba con su idea de socialismo en libertad. Su honestidad intelectual lo llevó a romper con ese adoctrinamiento. Luego, el fenómeno de la Revolución Cubana lo sedujo, pero supo reconocer a tiempo la violación de derechos humanos bajo Fidel Castro. Rechazó la invasión soviética a Checoslovaquia, denunció el encarcelamiento de homosexuales en Cuba y rompió con la dictadura tras el caso del poeta Heberto Padilla”, relata Cateriano.

La correspondencia encontrada en Princeton aporta pruebas de esos desencuentros: “Hallé una carta de Octavio Paz a Vargas Llosa en la que también condenaba a la Revolución Cubana. Fue un momento de quiebre para muchos intelectuales”.

La política y la verdad

En la conversación, Cateriano enfatiza la vigencia de las lecciones políticas del Nobel. “Creo que la gran enseñanza de Vargas Llosa es la honestidad intelectual. No mintió durante su campaña presidencial. Les dijo a los peruanos la verdad: que la única forma de detener la hiperinflación era con un programa de ajuste. Eso le costó la derrota frente a Fujimori, que prometió lo contrario, pero terminó aplicando el mismo shock. Hoy, cuando vemos cómo las democracias se debilitan por el uso permanente de la mentira, la conducta de Vargas Llosa cobra aún más relevancia”, asegura.

A su juicio, aunque perdió las elecciones, sus ideas marcaron el rumbo económico del país: “Vargas Llosa enfrentó el modelo estatista heredado de Velasco y del primer gobierno de Alan García. Propuso la economía de mercado, la apertura comercial, la inversión extranjera. Todo lo que luego permitió la reconstrucción del Perú”.

Contra todas las dictaduras

Esa coherencia también se reflejó en su rechazo a cualquier forma de autoritarismo, independientemente de su signo ideológico, de acuerdo con lo que narra Cateriano. “Condenó con la misma firmeza las dictaduras de izquierda y de derecha: desde Castro hasta Pinochet, desde Videla hasta Velasco. En mi país todavía hay sectores que defienden esas dictaduras, pero Vargas Llosa siempre mantuvo una postura clara: la democracia no admite atajos”, subraya Cateriano.

Una voz latinoamericana

El autor recuerda episodios que muestran el compromiso cívico del Nobel más allá de los libros. “Cuando viajó a Venezuela en pleno apogeo de Hugo Chávez fue retenido e insultado. El dictador lo retó a un debate público y Vargas Llosa aceptó con una sola condición: igualdad de tiempo. Al final, quien se corrió fue Chávez. Ese es un ejemplo de la valentía con que defendió sus ideas incluso en minoría”.

También evoca las caminatas en las que conversaban sobre política y literatura: “Al comienzo pensé que sería sencillo, pero terminó siendo como rendir exámenes semanales ante Vargas Llosa. Preparar cuestionarios, sostener discusiones, todo eso me sirvió para profundizar en el libro”, dice.

La obra ya circula en Perú, Argentina, Colombia, Chile y México, y pronto tendrá edición en Uruguay. Para Cateriano, el éxito no radica en su pluma sino en el personaje: “La acogida se debe al interés por Vargas Llosa, sin duda”.

Ciudadano del mundo

En el cierre de la entrevista, Cateriano destaca un rasgo esencial del Nobel: “Fue un ciudadano del mundo con conciencia latinoamericana. Siempre comprometido con las causas democráticas, acompañó de cerca procesos en la región. Su voz se va a extrañar porque son pocos los escritores de esa dimensión que asumieron con tanto coraje un papel activo en los debates públicos. Vargas Llosa fue un gran escritor, sí, pero también un gran defensor de la cultura de la libertad”.

Mario Vargas Llosa murió el 13 de abril de 2025.