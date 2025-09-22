En vivo: Órgano Judicial, ITSE y otras entidades sustentan presupuesto para 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Hoy, desde las 10:00 de la mañana, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Eduardo Vásquez, recibirá a varias entidades estatales que deberán sustentar sus solicitudes para el presupuesto del año 2026.

Entre las instituciones convocadas figuran el Instituto Técnico Superior Especial, el Órgano Judicial y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, organismos con responsabilidades claves en educación, justicia y servicios básicos para la población.

La agenda también incluye a la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, así como a la Superintendencia de Sujetos No Financieros, entidades cuya gestión se vincula directamente con la protección social y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de supervisión económica. El Ministerio de Educación también sustenta traslados de partida por unos $9 millones.