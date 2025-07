El país está cansado del ‘¿qué hay pa’ mí?’, dice sector empresarial

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) hizo un balance del primer año de gestión del Órgano Ejecutivo, el Legislativo y los gobiernos locales, haciendo un llamado firme a combatir el clientelismo.

“A la Asamblea Nacional enviamos un mensaje claro: el país está cansado del ‘¿qué hay pa’ mí?’”, destacó el gremio empresarial en su comunicado dominical.

La Cciap señaló que Panamá necesita diputados que piensen en el bien común y legislen con responsabilidad, “no con intereses mezquinos”. “La función legislativa debe estar al servicio del país, no al servicio de sí misma”, agregó.

El gremio reconoció algunos avances concretos que no deben minimizarse en este primer año de gestión José Raúl Mulino. Entre ellos mencionó el reordenamiento de las finanzas públicas, “pasos firmes” hacia la disciplina fiscal, un abordaje frontal a la crisis estructural de la Caja de Seguro Social (CSS) y una gestión más orientada a la transparencia y la rendición de cuentas.

En el ámbito de la salud, la organización destacó señales claras de progreso, como la reducción de la mora quirúrgica, la mejora en el abastecimiento de medicamentos, la digitalización de expedientes médicos y la reactivación de proyectos hospitalarios.

Respecto al turismo —considerado un pilar clave de la economía—, señaló que durante 2024 y el primer trimestre de 2025 se ha evidenciado una “reactivación sólida”.

“Valoramos los esfuerzos por robustecer la conectividad aérea, atraer eventos internacionales y posicionar a Panamá como un destino auténtico y competitivo. Este impulso debe sostenerse, fortalecerse y multiplicarse. El turismo genera empleo, dinamiza regiones y proyecta nuestra imagen al mundo”, indicó.

La Cciap recordó que, desde el inicio, era consciente de que el camino en estos temas sería “cuesta arriba”.

“Por eso, este reconocimiento no significa complacencia. Muy por el contrario: las exigencias del país son más altas que nunca. Panamá necesita decisiones valientes y acciones concretas. El panameño está cansado de décadas de excusas”, añadió.

No obstante, el gremio reconoció que aún hay temas pendientes que deben ser abordados con urgencia. Uno de ellos es la educación, la cual calificó como “la gran deuda histórica del país”.

Según los empresarios, es imprescindible modernizar el currículo escolar para conectar a los jóvenes con las demandas reales del mundo laboral. Al mismo tiempo, consideran urgente corregir las graves deficiencias de infraestructura que afectan a cientos de escuelas.

En cuanto a la gestión pública, la Cciap advirtió que persiste una burocracia ineficiente que asfixia tanto al ciudadano como al emprendedor.

“Se requiere una transformación radical, apalancada en tecnología, que elimine la discrecionalidad de los funcionarios, agilice los trámites y devuelva dignidad al servicio público”, sostiene.

En el ámbito judicial, recordó que se han presentado 429 denuncias por presuntos delitos contra el patrimonio estatal, la mitad de ellas relacionadas con la llamada descentralización paralela.

“Este no puede ser el punto final, sino el punto de partida. Exigimos que se llegue hasta el fondo, caiga quien caiga. Los recursos del Estado no son botín político: son del pueblo, y nadie tiene derecho a robárselos. El país exige justicia real, no impunidad disfrazada de proceso”, sostuvo.