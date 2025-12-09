El Parlacen y la fórmula del cociente-residuo volverán en enero para el último bloque de reformas electorales

Exclusivo Suscriptores

La discusión promete. Así lo tenían presente varios de los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) en su última sesión del pasado jueves 4 de diciembre, cuando se decidió, de manera sospresiva, posponer la discusión de temas clave hasta el 7 de enero de 2026.

Hasta el próximo año tendrán que esperar temas como la adjudicación de curules de la Asamblea Nacional, que implica la revisión al concepto de circuitos plurinominales con reglas de asignación por cociente, medio cociente y residuo de votos; y por otro lado, la elección de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y la revocatoria de mandato.

Por sorpresa tomó el aplazamiento de la discusión al defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien manifestó aquel día que de haber sabido que la discusión iba a ser aplazada, se hubiera quedado en su oficina.

“Pensé que íbamos a debatir algunas cosas, pero simplemente, los que nada más tenemos voz, probablemente nos hubiéramos quedado en nuestras oficinas”.

Para ese jueves estaba pactada la discusión del último bloque de modificaciones. La decisión de aplazarla habría sido tomada por el pleno de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) el martes 2 de diciembre, un anuncio que habrían hecho a través de la plataforma virtual que tienen los comisionados. Así se tomó la decisión de dejar la discusión para después del festivo.

Leblanc y otros grupos de la sociedad civil representados en la CNRE tienen derecho a voz, y no a voto. Por su parte, los partidos políticos, la libre postulación, el sector privado, el sector de trabajadores, de la academia y de las oenegé tienen derecho a voto y pueden hacer propuestas sobre los temas clave a través de la plataforma virtual.

Eduardo Leblanc (centro), defensor del pueblo, en una de las sesiones de la CNRE. LP/Anel Asprilla.

Preámbulo sobre la proporcionalidad

En lugar de entrar a la discusión de los artículos del Código Electoral directamente, hubo una exposición que sirvió como preámbulo a lo que serán los ajustes al sistema de proporcionalidad que rige en circuitos plurinominales. En estos circuitos se elige a más de un diputado, y el cociente, el medio cociente y residuo pueden cambiar la asignación de una curul.

El asunto fue planteado de forma sencilla por el magistrado del TE Luis Guerra, al explicar que puede ocurrir que un candidato a diputado “reciba 20 mil votos”, y que sea superado por uno que “recibió 5 mil”, pero que se beneficia del llamado residuo electoral.

“Es un tema que hay que revisar con lupa, porque no están llegando a la Asamblea Nacional los mejores hombres y mujeres”, dijo Guerra.

El magistrado Luis Guerra. Cortesía/TE

Para abordar el tema con sustento técnico, el doctor Salvador Sánchez, director del Instituto Nacional de Estudios Democráticos (INED) del TE, explicó que en Panamá rigen dos sistemas en paralelo para la asignación de curules, uno mayoritario y uno proporcional.

El mayoritario abarca los circuitos uninominales, donde simplemente gana el candidato a diputado con mayor número de votos, y en el caso del proporcional, el ya citado caso de los circuitos plurinominales.

“Cuando nosotros aterrizamos en la discusión sobre la fórmula electoral —esto del cociente, medio cociente y residuo— nos equivocamos si no pensamos en que esa fórmula es parte de un contexto más amplio donde todos esos elementos inciden en la ventaja o no [de un candidato]”, explicó Sánchez.

Entre los comisionados surgió también el debate para evaluar la posibilidad de que se pueda votar por candidatos de diferentes partidos políticos o listas de libre postulación en las elecciones en circuitos plurinominales.

Hasta la pasada elección (mayo de 2024), los votos que recibían las listas de diputados de diferentes colectivos eran clave para que los candidatos fueran beneficiados con las fórmulas de cociente, medio cociente y residuo.

El artículo 452 del Código Electoral explica cómo opera la proporcionalidad en circuitos plurinominales. El texto será sujeto a modificaciones el próximo 7 de enero de 2026.

Parlacen y revocatoria

El bloque 5 de artículos del Código Electoral sujetos a modificación incluirá modificaciones a los que rigen la revocatoria de mandato, incluido el 492, donde se establecen las causales para revocar el mandato a diputados.

Particularmente sobre la revocatoria, el propio TE ha realizado modificaciones a través de decretos para poner requerimientos básicos adicionales vía decreto, como habilitar la renuncia a la firma de una revocatoria y que esta se haga de forma presencial. Sin embargo, las reglas centrales están en el Código Electoral.

La ola de solicitudes de revocatoria de mandato tan solo un año después de las elecciones generales es un elemento que se sumaría al debate de posibles cambios a la norma.

Activistas pro revocatoria de mandato. Archivo.

En tanto, la forma en que se eligen los diputados al Parlacen, que hoy en día se alimenta de la elección presidencial, será sujeto de modificaciones.

Actualmente, los candidatos más votados a la presidencia de la República obtienen mayoría de curules en el Parlacen para sus respectivos partidos o colectivos. José Raúl Mulino y Ricardo Lombana obtuvieron la mayor cantidad de votos en la elección presidencial de 2024. Así, sus partidos, Realizando Metas (RM) y el Movimiento Otro Camino (Moca), respectivamente, obtuvieron mayor cantidad de curules en el Parlacen.

No obstante, Moca renunció a postular candidatos al Parlacen, algo que terminó beneficiando al tercer partido con mayor número de votos en la elección presidencial: el Partido Popular, cuyo candidato fue Martín Torrijos.

Las propuestas de modificación a los artículos serán sugeridas por los miembros de la CNRE y el TE hará una propuesta final que será debatida y llevada a votación.

Cuando cierre el período de discusión en la CNRE, el pleno de magistrados del TE elaborará un proyecto de ley que será llevado a la Asamblea Nacional. Serán los diputados quienes decidan si avanza o no.