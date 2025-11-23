Panamá, 23 de noviembre del 2025

    AMÉRICA LATINA

    El partido de María Corina Machado denuncia la detención de al menos 14 activistas en noviembre

    EFE
    El partido de María Corina Machado denuncia la detención de al menos 14 activistas en noviembre
    Fotografía de archivo de la líder antichavista María Corina Machado. EFE/ Henry Chirinos

    El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido liderado por la premio nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció que al menos 14 personas, entre activistas políticos e integrantes de la sociedad civil, fueron detenidos en el país durante el mes de noviembre, según una publicación difundida este domingo..

    En su cuenta de X, VV precisó que, del total de detenidos, cuatro son activistas políticos de VV, tres de otros partidos opositores y siete de la sociedad civil.

    De este grupo, solo una persona ha sido liberada, dijo a EFE el coordinador nacional del Comité, Orlando Moreno, quien precisó que la “lista puede ser mayor, dado que los familiares se cohíben de denunciar las detenciones por miedo a represalias”.

    El partido de Machado aseguró en su publicación que todas estas detenciones fueron “arbitrarias” y “complementan la extensa lista de presos políticos y de violaciones de derechos humanos que han aplicado en el país”.

    Por tanto, pidió a la comunidad internacional “acompañar a los venezolanos y contribuir inmediatamente en la aplicación de justicia”.

    La ONG Foro Penal cifra en 884 los presos políticos en Venezuela, de acuerdo al último boletín publicado el pasado viernes que tiene como fecha de corte el 17 de noviembre.

    El Gobierno de Nicolás Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por razones políticas e, insisten, en que son personas que han cometido diversos delitos.

    EFE

    Agencia de noticias


