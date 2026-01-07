El pleno de la Asamblea devuelve a primer debate proyecto que prohíbe la reelección inmediata de rectores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Jorge Bloise, diputado de Vamos y presidente de la Comisión de Educación, consideró injusta la devolución del proyecto a primer debate tras semanas de análisis con actores claves.

Con 27 votos a favor y 20 en contra, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó una propuesta presentada por el diputado del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, para devolver a primer debate el proyecto de Ley 83, iniciativa que propone instaurar el principio de no reelección inmediata en las universidades públicas del país.

La decisión se adoptó tras un breve intercambio de argumentos en el hemiciclo, donde los promotores de la moción, entre ellos Camacho, alegaron la necesidad de revisar el contenido del proyecto, mientras que sus detractores cuestionaron el retroceso legislativo y el impacto de un nuevo aplazamiento en la discusión de reformas al sistema universitario.

Luis Eduardo Camacho, diputado de RM. LP/Isaac Ortega

El diputado de Vamos y presidente de la Comisión de Educación, Jorge Bloise, calificó como una injusticia que el documento fuera devuelto a la comisión, luego de haber sido analizado durante varias semanas con actores clave, como los rectores de distintas universidades.

La iniciativa legislativa, presentada por el diputado del partido Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño Alvarado, buscaba limitar la permanencia consecutiva de los rectores en el cargo, con el objetivo de fortalecer la alternancia y garantizar un proceso democrático en la vida académica del país.

De acuerdo con la propuesta, el rector sería electo por el período que establece el régimen orgánico de cada universidad, pero no podría aspirar de forma inmediata a la reelección para un segundo mandato consecutivo.

El diputado Jorge Bloise. Archivo

La medida también se fundamenta en la necesidad de evitar prácticas autoritarias derivadas de la concentración del poder en una sola figura y de abrir espacios a nuevos liderazgos dentro de los centros de educación superior.

Los motivos

En su exposición de motivos, los proponentes argumentan que impedir la reelección inmediata permite incorporar ideas frescas y enfoques innovadores que contribuyan al desarrollo de las universidades oficiales.

Además, consideran que esta disposición promueve condiciones más justas e igualitarias para todos los aspirantes, al evitar que los procesos electorales internos se vean influenciados por el poder de un rector en funciones.

Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá. Alexander Arosemena

En contraste, rectores como Eduardo Flores, de la Universidad de Panamá, sostienen que la propuesta de ley es inconstitucional, al señalar que la casa de estudios superiores cuenta con un régimen de autogobierno reconocido por la Constitución y ratificado por la Corte Suprema de Justicia.

La moción presentada por Camacho contó con el respaldo de los diputados de RM y del Partido Revolucionario Democrático (PRD).