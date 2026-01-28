El pleno de la Asamblea inicia debate para escoger al subcontralor de la República

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El pleno de la Asamblea Nacional inició este miércoles 28 de enero la escogencia del nuevo subcontralor general de la República.

La Comisión de Credenciales evaluó previamente la documentación de los aspirantes al cargo y envió al pleno una lista de 11 candidatos, que cumplieron con los requisitos.

Entre los requisitos que exige el artículo 279 de la Constitución se encuentran la presentación del currículum vitae, el certificado de nacimiento original, el certificado de información de antecedentes personales y una copia autenticada del título universitario.

El 17 de septiembre de 2025, la Contraloría, institución a cargo de Anel Flores, informó a la ciudadanía sobre la renuncia de Eli Felipe Cabezas al cargo de subcontralor. Alegó motivos personales.

Los diputados Dana Castañeda y Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas, presentaron la candidatura de Omar Castillo Rodríguez; y el diputado Ernesto Cedeño, de Moca. presentó la candidatura de Eustorgio Otero Castillo.

La diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, cuestionó el proceso realizado en la Comisión de Credenciales, afirmando que no se le reconoció los títulos a otras personas que estaban aspirando. Prado dijo que ante esta situación la bancada no postuló un candidato.

Entre, los candidatos al puesto son Manuel de Jesús Morales Salazar, Adolfo Antonio Mela González, Eustorgio Enrique Otero Castillo, René Díaz Martínez, Francisco Javier Campos Martínez, Oliver Enrique Serrano Espinosa, José Rolando González Chang, Omar Virgilio Castillo Rodríguez, Jean Carlo Del Cid, César Augusto Contreras Fajardo y Omar Enrique Gómez Mercado.

Información en desarrollo...