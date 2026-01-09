‘El político soy yo y no he necesitado ningún diputado’: presidente de los alcaldes sobre fondos transferidos a los municipios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El alcalde de Pedasí afirmó que distritos como el suyo generan actividad económica sin recibir un retorno justo y defendió que, con mayor autonomía y consulta, las obras serían más eficientes.

En medio de las críticas por la llamada “descentralización paralela” y la reciente asignación de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el alcalde de Pedasí y presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, Miguel Batista, sostiene que el problema no es la distribución de recursos, sino la desigualdad histórica que enfrentan los municipios.

En entrevista con La Prensa, afirmó que distritos como el suyo generan actividad económica sin recibir un retorno justo y defendió que, con mayor autonomía y consulta ciudadana, las obras serían más eficientes y tendrían un verdadero impacto local. “No somos un país 100% descentralizado”, advirtió, al señalar que muchos distritos con fuerte potencial económico no reciben beneficios proporcionales a lo que aportan.

El caso de Pedasí fue su punto de partida. Batista recordó que, pese al crecimiento turístico y al auge inmobiliario, durante años el distrito apenas recibía 375 mil dólares de inversión. “Para cinco corregimientos, 55 kilómetros de playa y dos áreas protegidas, eso no alcanzaba para nada”, explicó.

Añadió que impuestos clave, como el hotelero o los cobros por ingreso a Isla Iguana, van directamente al Tesoro Nacional y no permanecen en la comunidad que sostiene la actividad turística.

Fondos adicionales

Según el alcalde, solo en 2025 Isla Iguana recibió más de 20 mil visitantes. “Entre 10 dólares por extranjero y cuatro por nacionales, más el 10% del impuesto hotelero, todo eso se va al MEF. Nada queda en el distrito”, denunció. Para él, esta desconexión entre recaudación y beneficio local es la raíz del debate sobre la suficiencia de los fondos municipales.

Sobre las críticas a los desembolsos extraordinarios del MEF, Batista confirmó que su municipio recibió alrededor de 700 mil balboas, destinados principalmente a resolver problemas urgentes de agua y mejorar caminos de producción. “Es más rápido actuar desde el municipio”, aseguró. Adelantó que varias licitaciones están en marcha para atender necesidades pendientes.

El alcalde también defendió el uso de esos fondos para el funcionamiento municipal, especialmente ante el crecimiento institucional de Pedasí. “Cuando inicié, solo teníamos cuatro vehículos; hoy tenemos 12, incluidos equipos pesados. Todo eso requiere mantenimiento”, dijo.

Consultado sobre la posible intermediación política, fue directo: “El político soy yo. No necesité a ningún diputado”. Sin embargo, reconoció que espera apoyo del diputado de su área porque “hay mucho que hacer y Pedasí tiene potencial para beneficiar incluso a distritos vecinos”.

Con tres periodos en la alcaldía y una militancia constante en Cambio Democrático, Batista administra un presupuesto anual de 600 mil balboas más un subsidio estatal de 156 mil.

“Somos el quinto municipio con menor subsidio del país”, afirmó. A pesar de ello, sostiene que Pedasí ha logrado crecer en infraestructura gracias al uso eficiente de los recursos propios, aunque admite que las limitaciones siguen siendo significativas.

Deuda con municipios

Sobre la deuda del impuesto de bien inmueble (IBI), calculada en más de 500 millones en los últimos años, Batista opinó que la discusión debe centrarse en permitir que este impuesto quede en los distritos que lo generan. “El municipio no debe ser solidario entre municipios. Quien debe ser solidario es el gobierno central”, afirmó. Recalcó que esos fondos deberían reforzar los equipos técnicos locales, esenciales para preparar proyectos y mejorar la gestión.

Consultado sobre el trato del gobierno hacia los municipios, Batista considera que existe un ambiente de transición. “Creo que el presidente José Raúl Mulino entiende la labor de alcaldes y representantes”, dijo. También destacó la intención del Ejecutivo de revisar la ley de descentralización y el impuesto de bien inmueble.

Descentralización paralela

En el tema más polémico —los llamados fondos de la “descentralización paralela”— Batista se desmarcó del concepto. “Eso no existe. En ese momento el gobierno creó el fondo PDIS (Programa de Descentralización e Inversión Social). A mi municipio le dieron 50 mil balboas”, explicó. Afirmó que rindió los informes correspondientes y defendió la necesidad de eliminar el estigma que pesa sobre los gobiernos locales.

La Autoridad Nacional de Descentralización repartió en tres años al menos $202 millones a 475 juntas comunales fuera del procedimiento legal.

“La presunción de inocencia debe respetarse”, dijo respecto a los procesos judiciales contra otros alcaldes y ediles.

Para Batista, la descentralización no solo debe mantenerse, sino fortalecerse. Argumentó que gran parte de las obras que llegan a las comunidades provienen de los municipios y juntas comunales, no del gobierno central. “El gobierno local es la puerta más cercana al ciudadano”, sostuvo. Su llamado final fue a la participación ciudadana: “La consulta es el mecanismo que no tiene ninguna otra institución”.