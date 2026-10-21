El PRD, uno de los grandes beneficiarios del subsidio que Robinson ahora quiere eliminar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En la Comisión Nacional de Reformas Electorales, el PRD, partido que preside Robinson, se opuso a las propuestas para reducir el subsidio electoral.

Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) cumplió lo que había anunciado en sus redes sociales. Este martes 20 de octubre, en el pleno de la Asamblea Nacional, informó que ya tiene redactado el artículo para eliminar el subsidio electoral.

Según explicó, la mayoría de la bancada firmó la propuesta. La iniciativa deroga toda la sección del Código Electoral dedicada al financiamiento público, que va del artículo 203 al 230.

Robinson, diputado de Bocas del Toro y presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, afirmó que presentará el cambio cuando el pleno discuta el proyecto de reformas electorales, sea “hoy”, “mañana” o “el viernes”.

Pleno de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

“Ya se acabó esto”, afirmó. Papel en mano, invitó a partidos e independientes a conseguir “financiamiento realmente del pueblo, de los empresarios”.

Robinson también pidió a la Contraloría una auditoría de los fondos que han recibido todos los partidos en los últimos 15 años, “incluyendo al partido nuestro”.

Dijo que eligió ese periodo porque es el tiempo que tiene administrando el PRD.

Diputados de distintas bancadas en el pleno de la Asamblea Nacional junto a la presidenta Shirley Castañedas. LP/Elysée Fernández

La propuesta surge en medio de los desacuerdos entre las distintas bancadas por el futuro del proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral.

En la Comisión Nacional de Reformas Electorales, el PRD, partido que preside Robinson, se opuso a las propuestas para reducir el subsidio electoral.

He solicitado eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y que la Contraloría realice una auditoría forense de los últimos 15 años a todas las organizaciones políticas, incluyendo al PRD, mi propio partido, porque también tiene que rendir cuentas.



Estamos… pic.twitter.com/DQfKUPYtC9 — Benicio Robinson (@BenicioRobinson) October 21, 2026

Robinson, junto con Luis Eduardo Camacho, del oficialista partido Realizando Metas (RM) y secretario general de la Comisión de Gobierno, abogan por que el segundo debate comience ya.

Sin embargo, buena parte de sus colegas de otras bancadas aseguran que no es el momento, debido a la situación social y económica que vive el país como consecuencia del terremoto del pasado 9 de octubre, que dejó miles de personas damnificadas en cuatro provincias.

Lea aquí: Choque de bancadas frena el debate de las reformas electorales

Luis Eduardo Camacho, diputado de RM. LP/Elysée Fernández

Danza de millones

Las cifras del Tribunal Electoral (TE) muestran que, si hay un colectivo que ha vivido del subsidio electoral desde su creación, es el PRD.

Desde 1999, cuando se aplicó por primera vez, el financiamiento público ha crecido elección tras elección, porque está atado al 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central.

Al menos $339.5 millones se han asignado en este rubro.

Según datos de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, entre 1999 y 2024 el financiamiento público creció 626%, mientras el padrón electoral apenas aumentó 33%.

En ese mismo periodo, el número de partidos se redujo a la mitad. El resultado es que cada elector inscrito le cuesta hoy al Estado $36.29 en financiamiento público directo, frente a $6.64 en 1999.

Propuesta de la sociedad civil

Libertad Ciudadana presentó una propuesta para que el criterio vigente (el 1% de los ingresos corrientes) sea revisado. Afirman que una alternativa viable y responsable sería reducir el financiamiento público electoral a la mitad.

Consultada sobre la propuesta de Robinson, Olga de Obaldía, directora ejecutiva de esta organización, afirma que “la evidencia global demuestra que depender solo de fondos privados para el financiamiento político, subasta el Estado al mejor postor”.

“El modelo mixto, fondos públicos y aportes privados, equilibrado a través de topes de gasto rigurosos y transparencia total del origen de los fondos, es el único marco que logra conciliar la competencia electoral justa con la integridad pública”, añadió.

Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Cortesía

La gran tajada del PRD

El subsidio se divide en dos partes. El preelectoral se entrega antes de los comicios y paga campaña y propaganda. El poselectoral se entrega después, en pagos trimestrales durante cinco años, y cubre el funcionamiento del partido y la capacitación.

En cinco de los seis quinquenios, el PRD estuvo entre los partidos que más fondos recibió. Sin incluir, el financiamiento del poselectoral del quinquenio 2009-2014, pues no se cuentan con esos datos, este colectivo habría recibido al menos $78.1 millones.

Eso equivale a cerca de $23 de cada $100 que el Estado ha destinado al subsidio electoral desde 1999. La cifra es incluso conservadora, pues como ya se dijo, no incluye el poselectoral del quinquenio 2009-2014, pues no está disponible en los registros públicos del TE.

El primer cheque grande llegó tras las elecciones de 1999. Con 403,649 votos presidenciales, el PRD obtuvo $3.1 millones de poselectoral, el monto más alto de ese reparto. En 2004, con 649,157 votos, se aseguró $5.2 millones.

Para 2014-2019 recibió $12.4 millones de poselectoral, según el reparto anunciado por el TE en julio de 2014. En las elecciones de 2019 el PRD fue el partido más votado, con 579,462 votos, y le correspondieron $14.6 millones de poselectoral, más $12.38 millones de preelectoral para esa campaña.

Para los comicios de 2024, los votos de 2019 le garantizaron el preelectoral más alto de todos: $15.96 millones.

El resultado de mayo de 2024, sin embargo, redujo su poselectoral a $6.48 millones para el quinquenio 2024-2029, menos de la mitad que en el periodo anterior.

Quién maneja la plata en el PRD

En el PRD, el subsidio lo maneja la secretaría general junto con la secretaría de finanzas y administración. Hoy, la secretaria general y representante legal del partido es Balbina Herrera, elegida por el Directorio Nacional el 23 de noviembre de 2025. El presidente es Robinson.

Por eso pesa el cambio que la Comisión de Gobierno introdujo al proyecto 699: trasladar la representación legal de los partidos a sus presidentes. Herrera recordó que Robinson intentó ese cambio en 2015, por medio de una reforma a los estatutos que el directorio y el congreso del partido rechazaron.

Balbina Herrera, secretaria general del PRD: LP/Anel Asprilla

Cómo nació el subsidio

La Constitución de 1972 ya permitía que el Estado fiscalizara y contribuyera a los gastos electorales de partidos y candidatos. Durante años, esa ayuda fue solo indirecta: descuentos en las tarifas de luz y teléfono y exoneraciones de impuestos de importación para vehículos, equipos de radio y material de propaganda.

El subsidio directo fue idea del propio TE. Esta entidad llevó la propuesta a la Comisión de Reformas Electorales de 1996, los partidos la respaldaron y se hizo norma con la reforma al Código Electoral aprobada mediante la Ley 22 del 14 de julio de 1997. Así lo explicó el exmagistrado Eduardo Valdés Escoffery en el artículo “El subsidio electoral directo en Panamá”, publicado en 2004 y disponible en la Biblioteca Nacional de Panamá.

Eduardo Valdés Escoffery, exmagistrado del TE. LP/Archivo

La fórmula se diseñó para no depender de la voluntad del gobierno de turno: cada elección recibiría el 1% de los ingresos corrientes presupuestados para el Gobierno Central en el año anterior a los comicios.

La palabra “subsidio” nunca fue oficial. Según el politólogo Harry Brown Araúz, el TE la cambió por “financiamiento público” porque los subsidios “tienen muy mala prensa en Panamá”.

Datos relevantes del financiamiento público

1 El primer reparto fue modesto: $15.3 millones para 12 partidos en 1999. 2 Ese año, los partidos ni siquiera lograron justificar todo el preelectoral y devolvieron $246,559.50 al Tesoro. Con el tiempo, las reglas cambiaron. 3 En 2002 se permitió que los saldos preelectorales no usados pasaran al poselectoral. 4 Con las reformas de 2015-2017, el preelectoral empezó a repartirse en 25% en partes iguales y 75% según los votos. 5 Hoy, el poselectoral se reparte en 20% en partes iguales y 80% según los votos.