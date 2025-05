El presidente de Panamá hará una visita oficial a Japón en septiembre

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, realizará en septiembre una visita oficial a Japón, un importante usuario de la bandera mercante panameña, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

En el marco de la toma de posesión de Daniel Noboa como presidente de Ecuador, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y la viceministra de Asuntos Exteriores japonesa, Arfiya Eri, conversaron “sobre la visita oficial” del presidente Mulino “a Japón programada para septiembre próximo”, indicó un comunicado oficial.

“Hay mucho interés en esa visita, sobre todo, porque Japón es el tercer usuario del Canal” interoceánico, al tiempo que el 42% de la marina mercante japonesa está bajo bandera panameña y representa el 32% de los 8,800 barcos que actualmente abandera Panamá, comentó Martínez-Acha.

Durante la reunión se destacó la administración eficiente y soberana del Canal de Panamá, símbolo de nuestra independencia y competitividad. Japón, como tercer usuario principal, valora esta gestión y confirma su intención de mantener una colaboración sólida. pic.twitter.com/xbeBmSEPsE — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) May 26, 2025

La información oficial recordó además que Japón financia la construcción de la Línea 3 del Metro con un préstamo de 1,036 millones de dólares.

La agencia de cooperación internacional de Japón JICA financia el proyecto de la Línea 3 del Metro que construye el consorcio HPH Joint Venture, integrado por Hyundai Engineering & Construction Co. LTD, Posco Engineering & Construction Co., y Hyundai Engineering Co., a un costo inicial de 2,844 millones de dólares.

Durante el encuentro, el canciller panameño habló con la vicecanciller japonesa sobre “la realidad del Canal”, el cual “está en manos de Panamá” desde que fue transferido por Estados Unidos hace 25 años, “y que su gestión y eficiencia se debe al manejo de manos panameñas”.

“Fue una reunión muy fructífera, lo que demuestra el interés de Japón en Panamá, para seguir invirtiendo como lo vienen haciendo en distintos proyectos de infraestructura”, afirmó el canciller Martínez-Acha.

El Canal de Panamá, una vía relevante del comercio internacional que en 2024 registró el paso de 423.1 millones de toneladas de carga, fue construida a inicios del siglo XX y administrada hasta el 31 de diciembre de 1999 por Estados Unidos, que su principal usuario, seguido de lejos por China y Japón, en ese orden.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene meses amenazando con recuperar el paso navegable alegando una injerencia china en su manejo, lo que ha sido reiteradamente negado por el Gobierno de Panamá, que además sostiene que la soberanía del Canal no está en discusión porque “es y seguirá siendo panameño”.