Panamá, 10 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ACTO

    El presidente José Raúl Mulino llegó a Chile para la toma de posesión de José Antonio Kast

    José González Pinilla
    El presidente José Raúl Mulino llegó a Chile para la toma de posesión de José Antonio Kast
    El presidente José Raúl Mulino en compañía de la Primera Dama Maricel Cohen llegó a Santiago de Chile este 10 de marzo de 2026. Cortesía/Presidencia de la República

    El presidente José Raúl Mulino llegó este martes 10 de marzo a Santiago de Chile en el avión presidencial, acompañado de la primera dama Maricel Cohen y del canciller Javier Martínez Acha.

    +info

    Mulino viajará a Chile para la toma de posesión de José Antonio Kast

    Mulino tiene previsto participar este miércoles 11 de marzo en la toma de posesión del presidente José Antonio Kast y de su nuevo gabinete, acto que se llevará a cabo en el Congreso Nacional de Valparaíso.

    Tras aterrizar en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, Mulino fue recibido por Sergio Villagrán, en representación del Gobierno de Chile, y por el embajador de Panamá en ese país, Enrique Jiménez.

    El presidente José Raúl Mulino llegó a Chile para la toma de posesión de José Antonio Kast
    El presidente José Raúl Mulino en compañía de la Primera Dama Maricel Cohen llegó a Santiago de Chile este 10 de marzo de 2026. Cortesía/Presidencia de la República

    El mandatario se trasladará al Palacio Cousiño, donde sostendrá una reunión bilateral, a las 6:30 de la tarde, con el presidente Kast y parte de su equipo de trabajo, informó el Ministerio de la Presidencia de Panamá.

    Este sería el segundo encuentro entre Mulino y Kast. Este último visitó el Palacio de Las Garzas, en Panamá, el pasado 29 de enero, donde abordaron, entre otros temas, el papel estratégico de Chile como el cuarto usuario del Canal de Panamá.

    En la reunión bilateral de esta tarde participarán por Panamá los ministros de relaciones exteriores, economía y finanzas, comercio e industrias y el ministro para asuntos del del canal de Panamá: Javier Martínez Acha, Felipe Chapman, Julio Moltó y José Ramón Icaza, respectivamente.

    Por Chile participarán el ministro designado de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez; el Secretario General de Política Exterior, Frank Tressler y el Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Minas Agustín Quera.

    Con este viaje a Chile, Mulino completa 22 viajes al exterior en lo que va de su gestión presidencial.

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido. Leer más
    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida. Leer más
    • Juicio por peculado en Panamá: cómo falló el sistema que debía frenar los sobreprecios en obras viales. Leer más
    • Mulino aborda con Estados Unidos el gasoducto por el Canal y la interconexión eléctrica con Colombia. Leer más