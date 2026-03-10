El presidente José Raúl Mulino llegó a Chile para la toma de posesión de José Antonio Kast

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente José Raúl Mulino llegó este martes 10 de marzo a Santiago de Chile en el avión presidencial, acompañado de la primera dama Maricel Cohen y del canciller Javier Martínez Acha.

Mulino tiene previsto participar este miércoles 11 de marzo en la toma de posesión del presidente José Antonio Kast y de su nuevo gabinete, acto que se llevará a cabo en el Congreso Nacional de Valparaíso.

Tras aterrizar en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, Mulino fue recibido por Sergio Villagrán, en representación del Gobierno de Chile, y por el embajador de Panamá en ese país, Enrique Jiménez.

El presidente José Raúl Mulino en compañía de la Primera Dama Maricel Cohen llegó a Santiago de Chile este 10 de marzo de 2026. Cortesía/Presidencia de la República

El mandatario se trasladará al Palacio Cousiño, donde sostendrá una reunión bilateral, a las 6:30 de la tarde, con el presidente Kast y parte de su equipo de trabajo, informó el Ministerio de la Presidencia de Panamá.

Este sería el segundo encuentro entre Mulino y Kast. Este último visitó el Palacio de Las Garzas, en Panamá, el pasado 29 de enero, donde abordaron, entre otros temas, el papel estratégico de Chile como el cuarto usuario del Canal de Panamá.

En la reunión bilateral de esta tarde participarán por Panamá los ministros de relaciones exteriores, economía y finanzas, comercio e industrias y el ministro para asuntos del del canal de Panamá: Javier Martínez Acha, Felipe Chapman, Julio Moltó y José Ramón Icaza, respectivamente.

El presidente José Raúl Mulino, junto a la primera dama Maricel Cohen de Mulino y el canciller Javier Martínez Acha, arribó este martes al Aeropuerto Arturo Merino Benítez para asistir mañana 11 de marzo a la toma de posesión del presidente electo Kast en el Congreso Nacional de… pic.twitter.com/MgDXLWIFUn — La Prensa Panamá (@prensacom) March 10, 2026

Por Chile participarán el ministro designado de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez; el Secretario General de Política Exterior, Frank Tressler y el Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Minas Agustín Quera.

Con este viaje a Chile, Mulino completa 22 viajes al exterior en lo que va de su gestión presidencial.