El presidente Mulino se reunirá con autoridades y empresarios en Japón del 2 al 6 de septiembre

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

La agenda del presidente de la República, José Raúl Mulino, en su visita a Japón del 2 al 6 de septiembre, incluye reuniones con autoridades y empresarios de esa nación asiática, informó la tarde de este domingo la Presidencia de la República.

La más reciente aparición oficial del mandatario fue el pasado viernes 29 de agosto en Brasil, tras reunirse con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, y directivos de la empresa bananera Chiquita, entre otros encuentros que sostuvo.

La Presidencia informó que Mulino cumplirá una agenda de alto nivel entre las ciudades de Tokio y Osaka, incluyendo una reunión cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

Se detalla que en la reunión con Ishiba se abordarán temas como el futuro del Canal de Panamá, la cooperación bilateral, la economía e inversión, el intercambio político, la situación geopolítica de América y la iniciativa japonesa de política exterior Indo-Pacífico Libre y Abierto.

De igual forma, el presidente tiene previsto sostener reuniones con grupos navieros, con la Asociación de Armadores de Japón (dueños de barcos), un grupo de empresas del sector energético y el Japan External Trade Organization, organismo gubernamental para la promoción del comercio internacional.

Además, en la agenda hay programados encuentros con directivos de empresas como Sumitomo y KN Trading Co. Ltd., quie han mostrado interés en invertir en territorio panameño.

Mulino también participará en dos seminarios para atraer inversiones japonesas a Panamá, incluyendo facilidades de enlaces con empresas navieras, donde se destaca la sostenibilidad y conectividad que ofrece el país.

Por otro lado, la Autoridad Marítima de Panamá firmará un memorando de entendimiento sobre temas portuarios y expondrá a las empresas marítimas japonesas las ventajas del registro panameño de barcos.

En la ciudad de Osaka, el 6 de septiembre el mandatario panameño estará presente en la celebración del Día Nacional de Panamá en la Expo 2025 de Osaka.

La Presidencia informó que en la gira por Japón el presidente Mulino estará acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Felipe Chapman (Economía y Finanzas); José Ramón Icaza (del Canal); el vicecanciller, Carlos Hoyos; el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; el administrador de la AMP, Luis Roquebert; y el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas.