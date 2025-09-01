Panamá, 01 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    AnálisisANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.
    |
    Visita

    El presidente Mulino se reunirá con autoridades y empresarios en Japón del 2 al 6 de septiembre

    Henry Cárdenas P.
    El presidente Mulino se reunirá con autoridades y empresarios en Japón del 2 al 6 de septiembre
    El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó junto al presidente de la República, José Raúl Mulino, en la visita a Brasil. Cortesía

    La agenda del presidente de la República, José Raúl Mulino, en su visita a Japón del 2 al 6 de septiembre, incluye reuniones con autoridades y empresarios de esa nación asiática, informó la tarde de este domingo la Presidencia de la República.

    La más reciente aparición oficial del mandatario fue el pasado viernes 29 de agosto en Brasil, tras reunirse con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, y directivos de la empresa bananera Chiquita, entre otros encuentros que sostuvo.

    La Presidencia informó que Mulino cumplirá una agenda de alto nivel entre las ciudades de Tokio y Osaka, incluyendo una reunión cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

    Se detalla que en la reunión con Ishiba se abordarán temas como el futuro del Canal de Panamá, la cooperación bilateral, la economía e inversión, el intercambio político, la situación geopolítica de América y la iniciativa japonesa de política exterior Indo-Pacífico Libre y Abierto.

    De igual forma, el presidente tiene previsto sostener reuniones con grupos navieros, con la Asociación de Armadores de Japón (dueños de barcos), un grupo de empresas del sector energético y el Japan External Trade Organization, organismo gubernamental para la promoción del comercio internacional.

    Además, en la agenda hay programados encuentros con directivos de empresas como Sumitomo y KN Trading Co. Ltd., quie han mostrado interés en invertir en territorio panameño.

    Mulino también participará en dos seminarios para atraer inversiones japonesas a Panamá, incluyendo facilidades de enlaces con empresas navieras, donde se destaca la sostenibilidad y conectividad que ofrece el país.

    Por otro lado, la Autoridad Marítima de Panamá firmará un memorando de entendimiento sobre temas portuarios y expondrá a las empresas marítimas japonesas las ventajas del registro panameño de barcos.

    En la ciudad de Osaka, el 6 de septiembre el mandatario panameño estará presente en la celebración del Día Nacional de Panamá en la Expo 2025 de Osaka.

    La Presidencia informó que en la gira por Japón el presidente Mulino estará acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Felipe Chapman (Economía y Finanzas); José Ramón Icaza (del Canal); el vicecanciller, Carlos Hoyos; el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; el administrador de la AMP, Luis Roquebert; y el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Cinco viajeros fueron detenidos con 80 mil dólares ocultos bajo su ropa interior. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • La Corte todavía no ha pagado por el Cadillac blindado que usó la magistrada López en febrero; está pendiente el refrendo. Leer más