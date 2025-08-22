El presidente Mulino se solidariza con Colombia tras hechos violentos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, envió la noche de este jueves 21 de agosto un mensaje de solidaridad con Colombia, tras los ataques violentos que dejaron al menos 18 muertos y 65 heridos.

“Lamento mucho los hechos violentos hoy en Colombia. Nuestras condolencias a todos los familiares afectados y al pueblo colombiano en general”, fue el mensaje de Mulino en la red social X.

Lamento mucho los hechos violentos hoy en Colombia. Nuestras condolencias a todos los familiares afectados y al pueblo colombiano en general. 🙏 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) August 21, 2025

Este jueves se registraron dos ataques en Colombia: uno en la ciudad de Cali, en donde una explosión, en las inmediaciones de una escuela militar, resultó en la muerte de seis personas. El segundo ataque fue en la localidad de Amalfi (Antioquia), en donde fallecieron 12 policías antinarcóticos.

Las autoridades colombianas atribuyeron estos hechos a grupos vinculados al narcotráfico.

Incluso, el presidente Gustavo Petro anunció que solicitará que las bandas de la Junta del narcotráfico sean consideradas terroristas y perseguidas en cualquier lugar del planeta, reportó en redes sociales la Presidencia de Colombia.