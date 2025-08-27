El presidente Mulino ya está en Brasil para encuentro clave con Lula da Silva

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente José Raúl Mulino llegó este miércoles 27 de agosto a Brasilia para una visita oficial que tendrá como punto central su encuentro con el mandatario Luiz Inácio “Lula” da Silva.

La agenda incluye además la firma de acuerdos económicos y la participación del jefe de Estado panameño como orador principal en un foro empresarial destinado a promover a Panamá como destino estratégico para la inversión, detalló la presidencia en un comunicado.

El avión presidencial HP-1A aterrizó a las 4:02 p.m. hora local en la Base Aérea de Brasilia, donde Mulino fue recibido con honores militares por el coronel Nicolas Silva Mendes, comandante de la base, junto al embajador de Panamá en Brasil, Flavio Méndez, y el embajador brasileño en Panamá, João Mendes.

La delegación panameña está integrada por cuatro ministros de Estado, cuatro diputados de la Asamblea Nacional y una misión empresarial compuesta por 13 representantes del sector privado, quienes acompañarán al mandatario en las distintas actividades programadas.

El momento más esperado, según Presidencia, ocurrirá este jueves 28 de agosto, cuando Mulino ascienda la rampa del Palacio de Planalto para ser recibido oficialmente por Lula.

Ambos líderes sostendrán una reunión bilateral y, posteriormente, un encuentro ampliado con sus respectivos equipos de gobierno, con miras a “reforzar la cooperación y ampliar las oportunidades de inversión entre Panamá y Brasil”.

Por la tarde, Mulino intervendrá en el foro empresarial “Diálogo Brasil–Panamá: construyendo puentes para el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe”, donde presentará ante ejecutivos y empresarios brasileños las ventajas competitivas que ofrece Panamá como centro logístico y de servicios regionales.

La visita oficial busca “consolidar la relación política y económica con Brasil”, atraer inversiones al país y aprovechar la reciente incorporación de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur), destacó el comunicado.