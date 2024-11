El presidente reitera la necesidad de aumentar la edad de jubilación y aportes para salvar la CSS

Escuchar audio noticia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó este jueves 21 de noviembre de 2024 que el proyecto que se presentó para reformar la Caja de Seguro Social (CSS) no funcionará sin el aumento de la edad de jubilación, el aporte del sector empleador y el aporte anual del Estado.

En su conferencia de prensa semanal, el mandatario dijo que aspira a que la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional y, posteriormente, el pleno legislativo acojan la propuesta y que no tiene inconveniente en que se discuta ampliamente.

“Yo aspiro a que se filtre todo ese afrecho que no sirve para nada y salga una propuesta posible para sustentar el sistema de seguridad social del país”, afirmó el mandatario.

“No será perfecto. Pero la integralidad del proyecto es vital. Este proyecto no funciona sin los tres años de edad de jubilación, no funciona sin el aumento del 3 % de la cuota para el empleador, no funciona si el Estado reduce los $966 millones que está comprometiéndose a aportar al fondo común solidario de la Caja de Seguro Social”.

Mulino destacó que estos puntos son importantes dentro de las reformas, más la capacidad de brindar un buen servicio de salud.

El proyecto propone un aumento de tres años en la edad de jubilación para todos los hombres y mujeres que tengan menos de 55 y 50 años, respectivamente; alza de 3% en la cuota que pagan las empresas y la extinción del sistema mixto de pensiones para formar lo que han denominado el “fondo único solidario”.

Actualmente, las mujeres se jubilan a los 57 años y los hombres a los 62 años.

Se propone un aporte anual obligatorio del Estado de $966 millones, ajustable cada año, para crear un colchón financiero para las pensiones. Este monto llegaría a los $1,200 millones con los aportes del Estado como patrono.

El presidente también enfatizó que este proyecto demoró en ser enfrentado y que aborda no solo la suerte de la institución de seguridad social, sino la suerte financiera de todo un país.

Mulino cuestionó los argumentos que están expresando algunos sectores contra el proyecto, a los que comparó con peces en el agua en situaciones de anarquía y de fracaso de los sistemas gubernamentales. Esto, en alusión a algunos sindicatos que han expresado su rechazo a las modificaciones a la CSS.

Actualmente, el proyecto presentado por el Ejecutivo está en fase de consultas en la Asamblea Nacional, donde ciudadanos y diferentes sectores expresan sus consideraciones sobre la propuesta.