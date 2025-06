El proceso disciplinario que terminó de empujar a Betserai Richards fuera de Vamos

Exclusivo Suscriptores

En una carta pública que distribuyó el lunes 2 de junio, el diputado Betserai Richards anunció su salida definitiva de la bancada independiente Vamos, el grupo que lo acogió desde el 1 de julio de 2024, cuando se instaló el nuevo periodo legislativo.

Su decisión, explicó, responde al deseo de mantener una “independencia plena” y actuar “sin ataduras, lineamientos o agendas particulares”, motivado, según dijo, por el compromiso de velar únicamente por los intereses de la ciudadanía.

Las heridas

Sin embargo, más allá de la carta, la salida de Richards revela un capítulo complejo de tensiones, diferencias políticas y fracturas internas que se venían acumulando desde hace meses en la bancada. Su despedida, más que un portazo final, parece el desenlace de una trama política que ya tenía un final definido.

Una bancada bajo tensión

Los primeros síntomas de desencuentro se asomaron en enero, cuando Richards cuestionó los liderazgos internos de Vamos y la existencia de subgrupos y bandos en la bancada. Sus declaraciones, que encendieron las alarmas en un colectivo que se precia de mantener una identidad independiente y cohesionada, marcaron el inicio de una serie de roces que solo fueron creciendo.

En marzo, durante el debate sobre las reformas a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), el malestar se convirtió en un conflicto abierto. En una reunión de bancada, Richards discutió de forma acalorada con sus colegas Walkiria Chandler, Alexandra Brenes y Yamirelis Chong. La reunión terminó entre gritos y reclamos.

El proceso detonante

Ese incidente no fue menor. La bancada decidió vetar tanto a Richards como a Chandler de las reuniones y, a la vez, activó un proceso disciplinario contra ambos a través de su comité de ética. Aunque inicialmente la medida quedó en pausa, el proceso se reactivó en las últimas semanas, alimentando el malestar acumulado de Richards. Este último hecho lo empujó a tomar la decisión final, de acuerdo a fuentes del Legislativo.

Pero Richards también se molestó por la forma como reaccionaron en Vamos a raíz de que él firmó una carta en la que le pedía un diálogo al presidente José Raúl Mulino, en medio de las tensiones y protestas por la Ley 462 que reformó el sistema de jubilaciones del país.

“Hubo molestia dentro de la bancada por la firma de ese documento, (...) es un documento que no es algo en detrimento del país, no le hace daño, no es algo ilegal, no habría por qué existiera esta molestia”, explicó.

A ello se sumaron las críticas y regaños que recibió en su bancada porque en abril pasado asistió a un almuerzo convocado por el presidente José Raúl Mulino en el Club Campestre El Bramadero, en Penonomé, Coclé.

La independencia, ¿un ideal imposible?

En sus declaraciones a La Prensa, Richards insistió en que, pese a todo, cree en la posibilidad de construir una nueva facción parlamentaria junto a colegas independientes. “Yo creo que si eso lo podemos lograr en algún momento, pudiésemos crear una nueva facción parlamentaria”.

“De aquí al 1 de julio hará falta conversar y establecer los puentes con aquellos colegas con los que pensamos de forma similar y con quienes podemos hacer nuevos equipos parlamentarios”, agregó.

¿Quiénes lo acompañarán? Por ahora, nada está definido. El camino hacia el 1 de julio, fecha en que se instalará la nueva legislatura y se elegirá una nueva junta directiva en la Asamblea Nacional, está lleno de incertidumbre y negociaciones políticas.

En las próximas semanas, se espera que las distintas bancadas y diputados independientes exploren alianzas y acuerdos estratégicos para asegurarse cuotas de poder e influencia en la nueva estructura legislativa.

En ese escenario, Richards buscará tender puentes con colegas que compartan su visión de independencia parlamentaria, con la mira puesta en consolidar una nueva facción o al menos una agenda legislativa que responda, según sus palabras, a los intereses de la ciudadanía y no a agendas particulares.

Y quién sabe, tal vez hasta se anime a competir por un puesto en la directiva de la Asamblea. Él no lo descarta.

Suerte...

En Vamos le desean suerte. Sus excompañeros de bancada afirman que es una decisión libre y la respetan. “Seguiremos siendo colegas, esta Asamblea está compuesta por 71 diputados (...)”, afirmó el diputado Roberto Zúñiga, quien a partir del 1 de julio será el jefe de bancada de Vamos.

Mientras tanto, el exdiputado Juan Diego Vásquez, uno de los fundadores del grupo, afirmó que en Vamos son firmes en la convicción de que el país, para transformarse, requiere un equipo y también individuos comprometidos, y que quien no esté de acuerdo con esa visión debe repensar su participación en la coalición.