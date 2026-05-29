Panamá, 29 de mayo del 2026

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    INVESTIGACIÓN

    El procurador encabeza diligencia en el Registro Público por caso vinculado a la Unachi

    La diligencia investigativa se desarrolló en coordinación con la directora general del Registro Público, Nairobia Escrucería.

    Ohigginis Arcia Jaramillo / Juan Manuel Díaz
    El procurador encabeza diligencia en el Registro Público por caso vinculado a la Unachi
    Procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, realiza diligencia en el Registro Público por caso Unachi. Cortesía

    El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, encabezó este viernes 29 de mayo una diligencia de inspección ocular en las instalaciones del Registro Público de Panamá, como parte de una investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades vinculadas a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

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    La diligencia investigativa se desarrolló en coordinación con la directora general del Registro Público, Nairobia Escrucería, y tuvo como propósito recabar y verificar información documental de interés para el desarrollo de las investigaciones.

    El Ministerio Público tiene más de un año siguiendo el rastro del patrimonio acumulado por de la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, y su familia más cercana.

    El 15 de mayo de 2025, el procurador dirigió una nota de dos páginas a la directora del Registro Público, con una lista de nombres y cédulas, y una solicitud expresa: buscar propiedades, sociedades y cualquier huella patrimonial ligada a la rectora y 12 familiares más, en medio de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública.

    Este tipo de pesquisas suele ser el preludio de casos complejos orientados a auditar la procedencia de bienes de personas con capacidad de gestión o influencia dentro del sector estatal.

    El procurador encabeza diligencia en el Registro Público por caso vinculado a la Unachi
    La nota

    La solicitud, dirigida a la directora general del Registro Público busca determinar con precisión si estas personas mantienen propiedades inscritas a su nombre o en sociedades, organizaciones o asociaciones sin fines de lucro en las que figuren como directivo, dignatario, representante legal, socio o suscriptor.

    El procurador encabeza diligencia en el Registro Público por caso vinculado a la Unachi
    Registro Público de Panamá. LP/Gabriel Rodríguez

    En la lista de personas naturales remitida por el procurador al Registro Público aparecen tres hijos de la rectora: Jessica Joanna, Ethel Mayte y Moisés Enrique Bonagas Medianero.

    Información en desarrollo...

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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