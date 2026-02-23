Foro sobre el etanol llegó a Aguadulce en medio de dudas dentro de la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La segunda edición del foro “Biocombustibles, bioetanol y biomasa en la construcción de una política nacional orientada al sector productivo” se realizó el pasado viernes en Aguadulce, provincia de Coclé, como parte del proceso de consultas sobre el proyecto de ley 443, que modifica la Ley 42 del 20 de abril de 2011, que regula los biocombustibles.

La iniciativa plantea modificaciones a la normativa que regula el manejo de los biocombustibles y la generación de energía eléctrica en Panamá. En el encuentro, organizado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, participaron actores vinculados al sector productivo, autoridades y representantes de la sociedad civil.

De Izq a Der: los diputados Jorge González (Vamos), Ernesto Cedeño (Movimiento Otro Camino), Jorge Herrera (Partido Panameñista) y Grace Hernández (Movimiento Otro Camino). Foto: Cortesía de la Asamblea Nacional.

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea, señaló que el proyecto apunta a la generación de empleos, especialmente en el interior del país, en una línea discursiva similar a la del Ejecutivo, órgano que impulsa la propuesta. Herrera, quien en las elecciones de 2024 también fue electo alcalde de Aguadulce, añadió que la iniciativa abre una ventana para el diálogo directo con distintos sectores de la población.

Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño, presidente de la Comisión de Comercio, afirmó que el foro forma parte de un compromiso institucional para la construcción de una política energética que responda a las necesidades del país y proyecte un futuro energético seguro, sostenible y responsable.

Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

El evento contó con la participación de ingenieros especializados en la materia, quienes compartieron sus perspectivas sobre los biocombustibles y su impacto en las áreas agrícolas, así como representantes de entidades gubernamentales y ciudadanos.

El panel se realizó cuatro meses después de que el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentara el proyecto ante la Asamblea Nacional. La propuesta introduce cambios en los procesos de producción, mezcla y tributación de los combustibles que se comercializan en el país. Uno de sus puntos centrales establece que toda la gasolina distribuida deberá contener un 10% de bioetanol anhidro, un aditivo de origen vegetal.

Antes de trasladarse a Aguadulce, la comisión celebró en enero pasado el primer foro sobre este tema.

Las dudas

La iniciativa ha generado dudas entre algunos diputados miembros de la comisión. La diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino, ha advertido que el proyecto no contempla mecanismos de protección para el productor panameño. Otros cuestionamientos apuntan a un posible beneficio para empresarios de la industria azucarera, entre ellos los planteados por el contralor Anel Flores.

Grace Hernández, diputada del Movimiento Otro Camino. Foto: Cortesía Asamblea Nacional