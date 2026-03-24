El proyecto sobre el derecho a réplica seguirá en segundo debate

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto de ley 391, que modifica el derecho a réplica en los medios de comunicación, continuará en fila para su aprobación en segundo debate en la Asamblea Nacional (AN).

La noche de este lunes 23 de marzo fracasó un intento para modificar el orden del día y, posteriormente, preguntar al pleno legislativo si está a favor o en contra de devolver a primer debate el proyecto 391.

La propuesta obtuvo 29 votos a favor de la alteración del orden, 18 abstenciones y 2 en contra. Se necesitaban 32 votos para modificar la agenda de discusión.

En una primera votación, el resultado fue 30 a favor, 13 en contra y dos abstenciones. Cuando un grupo pidió verificar el quórum y repetir el ejercicio, cambió el resultado.

La votación fue nominal, no electrónica.

El diputado Ernesto Cedeño, proponente del proyecto original, solicitó alterar el orden del día (actualmente está en el punto 109), pero esa iniciativa pronto encontró la virulenta oposición de Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la AN.

El proyecto 391 fue aprobado en primer debate de forma unánime, pero inconsulta, el pasado 11 de marzo.

La semana pasada, Cedeño se comprometió a solicitar que el proyecto sea devuelto a primer debate luego de escuchar los argumentos de gremios periodísticos y dueños de medios de comunicación, quienes advirtieron que la propuesta condicionaba la independencia editorial y promovía la autocensura.

Ese argumento también fue entendido por cinco de los nueve miembros de la Comisión de Gobierno, quienes se mostraron arrepentidos de haber votado a favor de la iniciativa en primer debate. Se trata de Roberto Zúñiga, Luis Duke, Janine Prado, Didiano Pinilla y Jairo Salazar. Todos votaron este lunes a favor de devolver el proyecto a la Comisión de Gobierno, salvo Salazar, que se ausentó del pleno legislativo en ese momento.

Jorge Herrera, presidente de la AN, también favorecía la devolución a primer debate.

El derecho a réplica en los medios de comunicación (impresos, televisivos, radiales y digitales) ya está normado en Panamá desde hace 21 años: está reconocido en la Ley 22 de 2005.