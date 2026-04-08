El puente de las Américas será revisado por personal del Ejército de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un grupo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos arribará a Panamá este jueves 9 de abril con la misión de llevar a cabo una inspección estructural del puente de las Américas.

Así lo informó este miércoles la Presidencia de la República, que destacó que se trata de una colaboración voluntaria, luego de que parte de la estructura del puente fuera alcanzada por las llamas de un incendio que se registró el lunes en el sector de La Boca, en la parte de abajo del puente.

Se informó que el equipo del Ejército estadounidense estará integrado por dos ingenieros estructurales y dos especialistas de apoyo, y que llegan con la finalidad de “emitir una evaluación técnica sobre el puente y garantizar que su uso es 100 % seguro, inclusive para vehículos con carga pesada y grandes buses”.

De igual forma, se resalta que esta visita forma parte del programa de apoyo entre ambos países y se tiene previsto que las inspecciones del personal estadounidense se den entre el viernes y el sábado.

La construcción del puente de las Américas comenzó en 1959 y fue terminada en 1962, cuando conectó, en ese entonces, a los distritos de Panamá y de Arraiján (hoy Panamá Oeste). La obra fue realizada por el gobierno de Estados Unidos, que para la época administraba el Canal de Panamá, por un monto de $20 millones.

Con sus 1,654 metros de longitud y 61 metros de altura sobre el nivel del agua, la estructura se convirtió, en su momento, en uno de los puentes colgantes más largos del mundo, según la revista El Faro del Canal de Panamá.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la reapertura del puente de Las Américas, luego de la inspección realizada por un equipo interinstitucional este martes 7 de abril, aunque con limitaciones para ciertos tipos de vehículos.

El puente estuvo expuesto a altas temperaturas durante varias horas, especialmente tras la explosión de un tanque de combustible. En el siniestro falleció un ciudadano nicaragüense.

El tránsito por el puente estuvo cerrado desde la noche del lunes hasta la tarde del martes. Únicamente se permite el paso de motos, autos sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster. Además, se restringe el paso de buses grandes y todo tipo de camiones, salvo vehículos de emergencia.