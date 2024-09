‘El que lidera el Parlacen soy yo’, Carlos Outten

Escuchar audio noticia

Con ustedes y sin necesidad de más introducción ni explicación, el diputado panameño ante el Parlacen que impulsó la inclusión de Rusia como Estado observador de ese organismo, al que, dice él, le está lavando la cara.

¿Por qué impulsó que el Parlacen admitiera a Rusia como Estado observador, si en teoría el Parlacen promueve la democracia, y Rusia representa exactamente lo contrario?

Ese problema de Rusia con Ucrania tiene otro trasiego y ha traído una crisis a nivel mundial. ¿Qué mejor que que se hubieran sentado? Aquí hay intereses. Satanizan a Rusia, ¿pero Rusia no tiene embajada en todos lados? Comen y se abrazan todos juntos en la ONU. Panamá no se puede ver envuelto en esta guerra, sino en un convenio de paz. Y si Rusia está en el Parlacen podría haber convenios de paz.

Esa postura es contraria a la postura del gobierno sobre este tema...

Panamá no debe involucrarse en nada de guerra, debe siempre buscar la paz. Pero cada gobierno vela por sus intereses.

Esa propuesta la lideró la bancada nicaragüense. ¿Hubo presiones de Ortega contra la bancada panameña, en temas relacionados a Martinelli?

No creo. Él se refugió ahí porque se violaron sus derechos. La justicia estaba colapsada. Y pidió el asilo ahí.

¿Le pagaron por apoyar eso de Rusia?

No, para nada. Ni un solo dólar.

¿Usted no le ofreció a varios diputados panameños, hasta de otras bancadas, viajar a Guatemala para votar por esa moción, con pasaje y estadía incluida?

No. Eso no lo decidía solo Panamá.

¿Seguro? Ellos mismos lo han dicho…

Que lo digan públicamente. Inventos.

Y también dijeron, en reunión con el canciller, que usaron sus nombres sin consultarles para la moción de Rusia.

Lo que se firmó fue un convenio para la elección del Parlacen. Y otros temas.

¿Les consultaron lo de Rusia o no?

No, es que eran como 10 temas.

Oiga, ¿y usted no viajó a Rusia?

Sí, correcto. El año pasado. Para tocar temas bilaterales.

¿Quién pagó eso?

Los convenios de diputados.

Y justo después usted promueve que sean observadores del Parlacen…

Era bueno eso. Esa idea viene de antes.

¿Por qué Rusia entra al Parlacen si no es un país centroamericano?

Abrir las puertas para convivir con los países centroamericanos. Ellos aportan.

¿Todavía le parece bajo su salario?

Sí, solo $1200 más avión y hospedaje. Vamos a meter una revisión en la Corte, para que ganemos lo mismo que los diputados, como dice la ley. Y ese edificio se está cayendo. No tenemos secretaria ni asesores. Trabajamos con las uñas.

Quieren ganar como los diputados, pero no ser electos como ellos (como lo dice la ley del Parlacen) sino por rosca.

Sí, pero de todas maneras hay que solucionar lo otro. También pueden revisar eso, pues. Vamos a elecciones, pues.

¿Cuál es su lío con Giselle Burillo?

Los diputados no la quieren en el Parlacen. Ha tratado dos veces de ser secretaria y nada. Es conflictiva. Ella no aporta a la visión de cambiar la imagen del Parlacen. Nos sataniza con su resentimiento.

Ella dice que usted es una cruz que carga el Parlacen. Su respuesta.

La cruz es ella y el que carga esa cruz soy yo, tratando de cambiar la imagen del Parlacen. Y ella no deja que nos proyectemos. Para ella todo es un conflicto.

¿Y su tema con José Ramos, ¿cuál es?

El mismo. Ha sido por 15 o 20 años diputado del Parlacen y no hay ningún proyecto de él. Yo he hecho más que él. Son los más viejos y no hay ningún aporte.

Diga un proyecto que presentó usted.

Limpiar la casa. Vamos a crear anteproyectos de ley y pedir cartas para ver cómo levantamos la economía del país.

¿Cuál es la función del Parlacen?

Unificar los temas que tenemos en común con los otros países. ¿Cuánto ganan los embajadores y qué hacen? Allá es que deberían ir los cuestionamientos.

¿Y qué hacen ustedes?

Tocar temas de aranceles, migración...

Un resultado del Parlacen en Panamá.

Nos estamos dedicando a empezar de cero cambiando la imagen.

Pero si este ya es su segundo periodo…

Así es. En el primero vi que algunos no trabajaban. Por eso me dediqué de lleno a generar empleos en Colón: 2 mil plazas.

¿A través de qué entidad?

Del Das.

¿Pero eso es lo que hace el Parlacen?

No, pero yo hice una gran labor. Y también en la comisión de asuntos internacionales y migratorios nos reunimos con la embajada de EU para hablar de eso.

¿Usted tiene visa de EU?

No, yo no tengo.

Usted dijo que trajo una empresa acá...

Ling Long. Van a hacer la fábrica en Panamá. Están pidiendo un terreno de 200 hectáreas para fabricar llantas para todo Centroamérica. Por día venderían 600 contenedores. Ya tienen todo vendido.

¿Y usted en qué los ayuda?

A que entren a Panamá. Para que haya inversión extranjera.

¿A cambio de qué? ¿Le pagan algo?

No, pero hay que aprovechar las inversiones. Fue visionario.

Usted dice que limpia la casa. ¿Cómo?

No había una visión. Nos sentamos a trazar una ruta. Levantando la imagen del Parlacen. La gente no entiende y nosotros no publicamos lo que hacemos. Tenemos que proyectarnos más en redes.

En 2021 entró a vandalizar Panama Ports con una gente. Fue derribado con un taser y lo detuvieron. Cuente...

Yo fui invitado a las oficinas para hablar de empleomanía y cosas así. Ellos actuaron de manera arbitraria.

¿La Policía le dispara con tasers a invitados o a vándalos?

Trataron de satanizar esa invitación.

Lo detuvieron y por ser diputado el juez tenía que ponerlo a órdenes de la Corte… y el caso se cayó.

No había acusación ni nada. ¿Cómo vas a arrestar a un diputado saltándote la Constitución? Solo porque la fiscal quería... Y la Corte le abrió un expediente a la fiscal y al comisionado. Yo estoy demandando al Estado por $30 millones.

En el video usted no sale con actitud de invitado a ninguna reunión...

Yo estaba esperando que me vinieran a buscar, y ellos entraron de manera brusca y arbitraria. Me provocaron.

Hablando de empleos y Panama Ports, ¿usted qué rol juega en Colón? Dicen que anda en negocios turbios…

La gente cuando te ve bien de una vez empieza a inventar. Mis negocios son privados. Pero jamás en mi vida algo ilegal.

¿Qué negocios tiene?

Proyectos. Construí el Amador Guerrero en Colón, el hospital de Darién, el Minsa Capsi de Limón, galeras en Zona Libre y edificios de 15 y 20 pisos.

¿Usted es ingeniero?

No, pero me gusta la construcción.

¿Y cómo van sus casos por violencia doméstica? Ahí le sirve la inmunidad.

Ese caso se cayó. Estoy al día con mis pensiones. Eso fue un invento de la mamá de uno de mis hijos. Como cuando las mujeres están bravas y piden disculpas. La magistrada la mandó al psicólogo.

¿A usted no lo llevaron a la subestación de Brisas del Golf en 2019 por eso?

Sí, fue un error. Se ofuscó la mamá de uno de mis hijos. Todo fue una patraña.

¿Y su denuncia por estafa, de 2018, cómo va? Esa fue Gilberto Flores, un colonense que le prestó $130 mil en efectivo. ¿Para qué era? ¿Lo devolvió?

También se cayó. Se comprobó que él era un resentido político, acusándome de mentiras. Me dio una inversión y la plata estaba en el Tribunal Electoral como parte de su campaña de primarias. Estoy esperando para demandarlo. Lo que viene es demanda grande. El jamás me dio eso. Fue un invento por haber apoyado yo a Leopoldo Benedetti para diputado.

En el Parlacen ha insultado al menos a cinco colegas panameños hombres y dos mujeres. ¿A usted le sucede algo?

Eso es mentira. Algunos son vacilones. Creo que esos son puros inventos de Burillo. El que lidera el Parlacen soy yo.

¿Usted es el presidente del Parlacen?

No, pero soy el que lidero. Unificando el sistema y poniendo la casa en orden.

También intentó pegarle, en la sede de RM, al vicepresidente Jaime Ford…

No, ahí no pasó nada. Fue solo un ofuscamiento. Fue un pequeño intercambio de palabras. Ya nos pedimos disculpas.

¿Por qué asesinaron a su hermano?

No tuvo nada que ver conmigo. Yo no he estado en ninguna situación criminal. Y esa situación criminal en Colón es preocupante. Te ven con alguien, como a él con un amigo, y de una vez creen que estás en lo mismo. Son muertes por error.

Usted dijo que demandaría a Cortizo por $100 millones por decir que usted incitó una quema de llantas. ¿Lo hizo?

Él me llamó, conversamos y reconoció su error, porque me echó la culpa de un caos y yo estaba en mi casa. Al final no puse la denuncia y llegamos a un acuerdo.

¿A qué acuerdo llegaron?

Seguir dando empleos a los colonenses. Mantener la visa de los cubanos para levantar la economía de Zona Libre. Y reconstruir y embellecer Colón.

Su relación con Amado Cerrud, el ex diputado PRD que perdió pero sigue en el Parlacen como asesor...

Es un político de alta visión. Promueve la incorporación de potencias. Es un eje.

¿Usted no le pidió a Marta Linares un nombramiento para él?

Inventos y patrañas. A mí me preocupa Roberto Henríquez: va a perder porque tiene a Giselle Burillo como secretaria de su nómina. Me da pesar con él. Yo sigo neutral, pero hoy ganaría Yanibel.

Usted encabezó la juramentación forzada de los hijos de Martinelli en el Parlacen. ¿Lo volvería a hacer?

Claro que sí. Tienen su derecho.

¿Que recibió a cambio de eso?

Nada, solo que había una injusticia. No podemos satanizar a la justicia justa. Era su derecho ser juramentado.

¿Cómo llegó usted al Parlacen?

Corrí varias veces para alcalde. Y luego dije que eso me gustaría.

¿Usted no amenazó a Rómulo Roux en 2019, cuando presidía CD y corría contra Nito, diciéndole que iba a prender Colón si no lo postulaba?

¿Cómo yo voy a hacer eso? Eso es invento de Burillo. Deberían levantarle una auditoría, porque estando presa cobró su cheque completo. José Ramos se lo llevó.

Su relación con Mulino.

Siempre buena. Vengo de Solidaridad y Unión Patriótica con él. Él sabe que soy un diputado activo que le gusta trabajar.

¿Y con Martinelli?

Muy bien. Él reconoce mi liderazgo: él y Marta. Sabe que soy un proyectado.

¿Qué debe hacer Mulino con él?

Mulino sabe que hay una injusticia. Todo eso es un montaje. La justicia no trabaja en base a la ley sino persiguiendo. Si yo fuera presidente lo indultaría. Haría justicia. Lo que le hicieron no tiene nombre.