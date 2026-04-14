‘El que se siente en esa silla, que se prepare’: Juncá alerta sobre presiones en el Tribunal Electoral

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El magistrado sostuvo que las presiones no provienen solo de candidatos o partidos políticos, sino de distintos frentes.

En medio del proceso de entrevistas de este martes 14 de abril para la escogencia del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, el actual magistrado Alfredo Juncá lanzó una advertencia que marcó el tono de su intervención: el cargo está atravesado por presiones constantes.

Más allá del debate técnico o jurídico, Juncá puso sobre la mesa una realidad —según dijo— poco visible para la opinión pública: quien ocupa esa silla no solo toma decisiones electorales, sino que también debe resistir influencias de todo tipo que buscan incidir en su criterio.

Juncá sostuvo que existe una percepción limitada sobre el origen de estas presiones, generalmente asociadas a candidatos o partidos políticos, cuando, en realidad —dijo—, provienen de distintos frentes.

Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Foto: Captura de pantalla

“Hay presiones económicas, mediáticas, familiares, de amigos”, enumeró, al tiempo que alertó a los aspirantes presentes sobre la intensidad del entorno al que podrían enfrentarse. A su juicio, un magistrado electoral debe estar preparado para lidiar con un escenario constante de intentos de influencia.

El alcance de las presiones

Durante su exposición, enfatizó que estas presiones no se limitan a decisiones jurisdiccionales o fallos electorales, sino que también alcanzan aspectos administrativos y cotidianos de la gestión. En ese sentido, describió situaciones en las que terceros buscan establecer vínculos o beneficios, incluso a través de relaciones comerciales o personales, como parte de un entramado que acompaña el ejercicio del cargo.

El magistrado planteó que este contexto forma parte inherente de la función, por lo que quien aspire a ocupar una silla en el Tribunal Electoral debe tener claridad sobre los desafíos que enfrentará. “El que se siente en esta silla, que se prepare”, advirtió, en referencia a la necesidad de fortaleza institucional y personal para resistir influencias externas.

En medio de su aspiración a la reelección, Juncá dejó entrever que la clave para enfrentar este entorno radica en la capacidad de mantener la independencia y el criterio propio, aunque reconoció que no es una tarea sencilla.

Su intervención buscó trasladar a los diputados de la Comisión de Credenciales y a los demás candidatos una visión interna del funcionamiento del tribunal y de las tensiones que atraviesan sus decisiones.

Hasta el momento, unos 15 aspirantes a magistrado han sido entrevistados, y se espera que mañana concluya este proceso en la Comisión de Credenciales, presidida por la diputada de Realizando Metas, Dana Castañeda.