¿El recorte que no fue? Planilla de la Asamblea perdió 1377 funcionarios en junio pero registró 1558 en noviembre

A pesar de que la planilla general de la Asamblea Nacional tuvo un recorte de 1,377 funcionarios entre junio y julio de 2025 —tras una auditoría de la Contraloría General de la República entre marzo y mayo—, en los meses de octubre y noviembre hubo un incremento de 1,558 funcionarios.

Así lo revelan las cifras de la propia Contraloría en el segundo semestre de 2025, donde se constata que en el mes de noviembre la planilla incrementó un 83% con respecto a julio.

De contar con 3,067 funcionarios en la planilla en junio, la Asamblea pasó a tener 5,631 funcionarios en noviembre. El número es incluso mayor al del mes previo a la reducción de personal: junio, cuando en la planilla había 4,444 funcionarios.

Reducción de personal de junio y julio fue menor de lo que se contrató posteriormente entre octubre y noviembre.

El bajón entre junio y julio coincidió con el final del periodo de la diputada Dana Castañeda, de Realizando Metas (RM), en la presidencia de la Asamblea, marcada por tensiones con la Contraloría por la auditoría efectuada para identificar supuestas botellas en la entidad, lo que implicaba la revisión de la planilla e incluso el control en la entrega de cheques.

La auditoría culminó con la denuncia de Contraloría ante el Ministerio Público (MP) de 121 funcionarios que no habrían podido justificar sus funciones en el Legislativo.

Consecuentemente, Castañeda y el contralor Anel Flores llegaron a acuerdos, entre ellos, la implementación de relojes biométricos de marcación, algo reiterado bajo la presidencia del diputado panameñista, Jorge Herrera, en el Legislativo, lograda el 1 de julio.

Pero de julio en adelante, las cifras de Contraloría reflejan el incremento paulatino de la planilla, a pesar de las promesas de revisión y transparencia de Herrera al llegar al mando.

El 1 de julio, durante la elección en la que Herrera resultó electo presidente de la Asamblea tras demoras en el inicio del acto de instalación, diputados reportaron presiones supuestamente ejercidas por personal de Contraloría, incluido el contralor Flores, para favorecer a la candidata de RM, Shirley Castañedas, y hasta se barajeó la candidatura de Dana Castañeda.

Herrera ganó bajo una alianza, en principio, denominada “de oposición”, pero que con el pasar de los días se fue fragmentando entre reclamos de traiciones e intereses, así como el alineamiento con el Ejecutivo.

La Prensa intentó contactar a Herrera para hacer preguntas sobre el incremento en la planilla, pero no hubo respuesta al cierre de esta nota. También se enviaron preguntas a la Contraloría General de la República.

Promesas de cambio

El contralor Flores y el diputado Herrera se reunieron el pasado 16 de septiembre, cuando la planilla alcanzaba 3940 funcionarios.

El 16 de septiembre de 2025, el contralor Anel Flores se reunión con el diputado presidente del Legislativo Jorge Herrera para tratar "temas relacionados con la transparencia y la correcta administración de los recursos del Estado", según indica una comunicación de la Contraloría. Tomada de Redes Sociales.

En el encuentro se trataron temas “relacionados con la transparencia y la correcta administración de los recursos del Estado”, según detalló la Contraloría en una comunicación vía la red social Instagram. No se detallaron acciones puntuales al momento, más allá de que se reiteró la intención de que los relojes de marcación biométrica funcionaran adecuadamente en el Legislativo.

Particularmente, Herrera también anunció en agosto una revisión exhaustiva de las oficinas de participación ciudadana de la Asamblea, espacios cuestionados por la falta de fiscalización sobre el personal para constatar si cumple con sus responsabilidades.

Los resultados de dicha revisión no han sido divulgados a la fecha.

Planilla: subidas y bajadas

Tras un comportamiento estable en mayo y junio de este año—4,437 y 4,444 funcionarios respectivamente— julio registró una reducción abrupta, hasta llegar a 3 067 empleados, la cifra más baja del periodo.

A partir de agosto, el número de nombramientos comenzó a aumentar de forma sostenida: 3,156 en agosto y 3,940 en septiembre, tendencia que se extendió hasta octubre, cuando la planilla alcanzó 4,073 funcionarios.

El repunte más drástico ocurrió en noviembre, cuando el número de empleados llegó a 5,631.

Organizaciones civiles señalan que, pese al aumento en la planilla, no se han presentado indicadores que demuestren mejoras en la capacidad operativa o en la transparencia institucional de la Asamblea. De hecho, la organización Espacio Cívico alertó sobre este crecimiento de la planilla.