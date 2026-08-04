El reparto de publicidad estatal: un exfuncionario recibe más de $1.6 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La asignación y distribución de la publicidad estatal ha estado históricamente bajo la lupa.

Juan Carlos Pino, exgerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa) y actual gerente general de Next TV, figura como presidente y representante legal de Strategic Promo Panamá, S.A., una agencia de mercadeo que entre 2025 y 2026 ha recibido contratos, órdenes de compra y gestiones de cobro de distintas entidades estatales por al menos $1.61 millones.

Los pagos corresponden a servicios de publicidad y difusión en plataformas televisivas y digitales, según los registros de contratación pública que reposan en Panamá Compra y que fueron revisados por La Prensa.

Entre los documentos hay pagos y órdenes de compra de Aitsa, entidad que Pino dirigió en el periodo presidencial de Ricardo Martinelli (2009-2014).

En 2026, hubo dos gestiones de cobro de Aitsa a favor de Strategic Promo Panamá, por $32,727 cada una, para un total de $65,454. A esto se suma una orden de compra por $90 mil para pautar publicidad por 11 meses en Next TV, entre febrero y diciembre de ese año.

El agente residente de Strategic Promo Panamá también tiene nexos con Tocumen. Se trata de Edgar Iglesias, que fue gerente de Asesoría Legal en Aitsa en la época de Pino. Hubo un intento por colocar a Iglesias otra vez en el aeropuerto, con la administración de José Raúl Mulino, y hasta fue designado agente residente de Aitsa en julio de 2024, pero duró, si acaso, tres semanas en el cargo, porque el aeropuerto luego advirtió “indicios de posibles conflictos de intereses”, ya que Iglesias también era agente residente de una empresa concesionaria de la terminal aérea.

Contrato a Strategic Promo Panamá, S.A.

En cuanto a Next TV, cuya razón social es Compañía Digital de Televisión, S.A., Pino es, además de gerente, el apoderado. Como presidente y tesorero figuran los abogados Roniel Ortiz y Alejandro Pérez Saldaña, respectivamente, ambos muy cercanos al expresidente Martinelli. El expresidente también tiene intereses en esa televisora.

La Prensa intentó contactar con Pino, pero Next TV está listado con un número telefónico que nadie atendió. Tampoco respondió los mensajes de texto a su celular.

Otros negocios

La relación comercial de Strategic Promo se extiende a otras entidades estatales, como el Banco Nacional de Panamá (BNP), con quien pactó un contrato por $90 mil para servicios de publicidad mediante pautas en los canales Next TV y Más 23 TV.

Juan Carlos Pino.

Otro de los contratos corresponde al Ministerio de la Presidencia, que -mediante acto público- adjudicó $500 mil para pautas publicitarias en las plataformas comercializadas por Strategic Promo Panamá, S.A., como Next TV, Más 23 TV y CDTV Digital.

El servicio contempla pautas en televisión abierta, televisión por cable y redes sociales para difundir campañas institucionales, informativas y sociales del Ministerio de la Presidencia durante el período comprendido entre marzo y diciembre de 2026.

Los registros también muestran que en enero de 2026, la Presidencia de la República gestionó un pago por $122,369 a favor de Strategic Promo Panamá.

El documento número 5200012989 detalla que el servicio correspondía a la publicación de pautas en las plataformas de Strategic para divulgar campañas de la Presidencia relacionadas con proyectos como el plan maestro del tren Panamá-David-Frontera, el teleférico de San Miguelito, nuevas infraestructuras penitenciarias, sistemas de agua potable y otras comunicaciones de la agenda oficial del Ejecutivo.

Proyecto del tren Panamá-David.

El 13 de junio de 2025, el Ministerio de la Presidencia colocó en Panamá Compra un acto público identificado con el número 2025-0-03-01-08-PE-000302, para contratar servicios de publicación de pautas en las plataformas de Strategic Promo Panamá.

Ese mismo año, Aitsa otorgó a la sociedad una orden de compra por $60 mil para publicidad en Next TV, que contemplaba la transmisión de 60 cuñas mensuales en tres noticieros del canal hasta diciembre de 2025.

Además, la Presidencia gestionó otro pago por $186,579 para servicios de publicación de pautas en Next TV, Más 23 TV y CDTV Digital.

En conjunto, los contratos y pagos identificados suman al menos $1.61 millones entre 2025 y 2026.

¿Cómo se reparte el pastel?

La asignación y distribución de la publicidad estatal ha estado históricamente bajo la lupa, sobre todo por sectores que claman transparencia y buen manejo de estos fondos.

En cada administración, se asignan millones para este renglón. Esta no ha sido la excepción. A la fecha, el Ministerio de la Presidencia —bajo la administración de José Raúl Mulino— ha modificado su presupuesto en el renglón de promoción y publicidad hasta elevarlo en $9.1 millones. De esa cantidad, la Contraloría General de la República ya ha dado refrendo para el desembolso de $8.2 millones.

Gabinete de José Raúl Mulino. Cortesía/Presidencia de la República

Así consta en el más reciente informe de ejecución presupuestaria de la Presidencia de la República, a junio de 2026.

Si se compara con el monto recomendado el año pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que fue de $8.5 millones, este renglón ha incrementado en unos $600 mil.

La Presidencia ha destinado este año buena parte de esos fondos públicos a un sector de medios de comunicación y compañías publicitarias.

A la Corporación Medcom Panamá le asignaron una partida por $2.33 millones. Corresponde al pago por los servicios de divulgación de campañas sociales e informativas durante el periodo de marzo a diciembre de este año. La información estatal deberá aparecer en las pantallas de Telemetro y RPC, en señal abierta y por cable, así como sus plataformas digitales, indica el contrato.

Mientras que a Televisora Nacional (TVN Media) la contrataron por los mismos servicios por un monto de $2 millones. Deberá emitir de forma mensual sobre la ejecución y desarrollo de programas que realiza el Gobierno en las pantallas TVN Canal 2, TVMAX Deporte, TVN Radio y sus plataformas en internet.

Parte del pastel de la publicidad estatal también va al plato de las agencias publicitarias, encargadas a su vez de contratar pautas en programas de radio y páginas web, así como subcontratar a influencers para que hablen maravillas de los programas del gobierno en sus redes.

Monto de publicidad estatal.

La empresa Sky Com Group fue contratada por $1 millón para la planificación y desarrollo de un plan estructurado de comunicación a nivel nacional. Los mensajes deberán ser divulgados por programas de profesionales o periodistas de opinión, comentaristas de radios o comunicadores sociales.

En tanto, Creativa Publicidad fue contratada por $379 mil 999 para la elaboración de campañas de comunicación institucional y difusión de programas de televisión sobre los proyectos del gobierno.

Para la prestación de los servicios de pautas en plataformas tanto impresas como digitales de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), fue contratada TM Working Space, S.A por un monto de $345 mil.

Contratos a TM Working Space, S.A.

TM Working Space es una sociedad inscrita en el año 2020. Su presidente y representante legal es Yuri Anel Murillo Burchifield. Su junta directiva original la integraron Ileana Saavedra, Federico Brisky y Dabeyba Chan Dueñas como presidenta, secretario y tesorera, respectivamente. Luego renunciaron y sus nombres ya no están visibles

Brisky antes fue ejecutivo de Epasa.

Por su parte, la agencia Punto Aparte Publicidad, S.A. recibió un contrato por un monto mayor: $1.68 millones, por servicios de publicidad que incluyen el desarrollo estratégico, la planificación, la conceptualización creativa y la producción de materiales de comunicación de la gestión de la Presidencia.