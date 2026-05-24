‘El reto más descomunal es cómo cambio la mentalidad de mi personal’: Marcos Young

Exclusivo

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

El doctor en Urología Marcos Young es director ejecutivo Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la Caja de Seguro Social (CSS). Desde 2021 es vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

Marcos Young, director ejecutivo Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la Caja de Seguro Social (CSS).

Cuéntame un poco acerca de la posición de director ejecutivo de Servicios y Prestaciones de la Caja del Seguro Social (CSS). ¿Qué se hace desde ahí?

La estructura de la Caja tiene básicamente dos tipos de prestaciones: las económicas, jubilaciones e incapacidades, y la estructura de salud. Nosotros dirigimos toda esa estructura. Antes de la ley había alrededor de 14 direcciones ejecutivas; se redujeron prácticamente a 5. Estamos hablando de que la Caja tiene 35,000 empleados y aproximadamente 20,000 son personal de salud. Hay una particularidad de la gente del Minsa: tiene la mística. Si usted le dice: “Hay que ir a vacunar domingo en la noche”, esas personas van. En la Caja lo hacen, pero: “¿Y cuándo me van a pagar? ¿Cuándo es esto?” Hay una cultura diferente, quizá por la organización: el Minsa es lo que dice el ministro, totalmente vertical. En la Caja está el director general y está la junta directiva.

¿Está más descentralizado?

Está más descentralizado. Pero no todas las decisiones las puede tomar el director general por sí solo. Cuando queremos modificar los montos de los programas de diálisis, tiene que ir a la junta directiva. Ahí está representada la sociedad: trabajadores, maestros, empresarios y jubilados.

Entra más política, digamos; o sea, política ampliamente entendida.

Sí es política, pero es una política técnica. Yo no puedo decir solo lo que quiero. Le digo: “Epidemiológicamente tengo tantos casos en Coclé, tantos en Chiriquí; necesito construir esta unidad aquí. Esos pacientes viajan todos los días a Panamá. ¿Por qué no ofrecerles algo más cerca de su casa?”

¿Qué cambios ha habido en oncología?

Yo voy a la Ciudad de la Salud y encuentro el centro de radioterapia: cuatro aceleradores lineales, última tecnología. ¿Sabes qué pasa? Vacío. No había personal, no tenía permisos de funcionamiento. Y en la Caja, usted llegaba a Ancón a las 4 de la mañana con un cáncer, si tenía esa suerte, y el último paciente salía a las 10 de la noche. Después de tres meses estaba esperando tratamiento. Hagamos integración: yo te doy el local, te doy las facilidades; ustedes lo usan de 7 a 7. Hoy ya nadie recibe radioterapia de noche. El tiempo de espera se ha reducido de 4 a 5 semanas. Y estamos dando quimioterapia en el interior: Colón, Chiriquí, Santiago. El trabajador más cerca de su casa, acompañado. Fue un tema de ver las cosas disponibles que no estaban conectadas.

¿Qué pasa en el Complejo aquí en cuanto a diálisis?

Abren a las 5 de la mañana y cierran a las 4 de la mañana siguiente, 24/7. Imagínate: después de una hemodiálisis a la que entras a las 11 de la noche, ¿cómo te sientes? Eso tenemos que cambiarlo.

¿Y por qué no se había hecho antes? ¿Cuáles han sido los obstáculos?

El deterioro económico fue determinante. El IVM se estaba quebrando. Y Enfermedad y Maternidad depende de los ingresos, de los trabajadores. El golpe de la mina fue muy grande. Se hicieron cálculos de crecimiento para Ciudad de la Salud y, de repente, ¡pum!, 5,000 trabajadores menos; después entró la huelga, ¡pum!, los bananeros; ¡pum!, los profesores. Yo estoy trabajando con las uñas porque dependo del flujo de caja. No estamos en una época normal; estamos administrando los recursos que tenemos y priorizándolos.

Ese desequilibrio también tiene que ver con años de politiquería, de instituciones permanentes adentro que no permiten que la Caja responda a la velocidad que la institución requiere.

De acuerdo. Voy a hacer una autocrítica: no voy a hablar de las otras especialidades; voy a hablar de nosotros, los médicos. Tengo disponibles gasas 4×4 de 16 pliegues. Me piden gasas de 20, de 22 pliegues. Se las tengo a un centavo y me las están comprando a cinco centavos en otro lado. Eso, sumado en mil productos diferentes, es clarísimo: tenemos que ser óptimos. Viene una parte de capacitación y de educación; hay que educar a las personas en cómo cuidarse, que es el gran reto. Porque esto que estamos viendo es el resultado de la falta de educación de los últimos 20 años: esta cantidad de diabéticos, de hipertensos. La obesidad nos está comiendo.

Claro, al final nos afecta en un todo la salud de cada uno de nosotros. Sí hay una parte de responsabilidad individual de cada uno. Pero, ¿qué ha notado usted acerca de los temas más colectivos? ¿Ha visto alguna tendencia en casos que no se pueden explicar simplemente porque la dieta del panameño es tal, sino tal vez asuntos que tengan que ver con el medio ambiente?

Uno de los temas cruciales que tenemos es la tasa de insuficiencia renal. Coclé, Aguadulce, Chiriquí, Bocas del Toro: todos los sitios donde hubo irrigaciones hace 20 o 30 años, con los químicos que se usaban en esa época, hoy estamos pagando el precio. Son zonas eminentemente agrícolas: caña, banano, y la incidencia de insuficiencia renal es tremenda. Hay una cosa que se llama nefropatía mesoamericana, porque no solo ha pasado aquí, ha pasado en Costa Rica. Queremos hacer un estudio para ver si hay cambios genéticos asociados. El año pasado recibimos 2,100 pacientes; ahora tenemos 2,458, 358 más en un año. Y detrás hay alrededor de 20,000 afectados. Hemos incluido medicamentos nuevos para la diabetes que, si el diabético los toma, el 70% no desarrolla insuficiencia renal. Parece más caro, pero con el tiempo voy a tener menos salas de hemodiálisis con diabéticos.

¿Qué queda por delante? ¿Cuáles son los retos?

Queremos lanzar el programa de alerta infarto y alerta cerebro. Cuando te da un derrame, creas una incapacidad, pasas a pensionarte, tienes que ir a rehabilitación: los costos son tremendos. Estamos introduciendo medicamentos en atención primaria y empezamos por las poblaciones más expuestas: bananeras, piñas, cañas. Quisiera es venir aquí a La Prensa, examinar, hacer los laboratorios, dar un resultado. En Bocas del Toro hay un problema de agua y el 80% de esos trabajadores tenían parásitos. Si yo vengo a ti, Simón, y te digo: “Tienes tendencia a la diabetes”, tú reflexionas y cambias, e impactas a tu familia. El trabajador se convierte en el centro, el que aporta, el que cotiza. Y el reto más descomunal: ¿cómo cambio la mentalidad de mi personal para que digan “yo estoy aquí para servir”? Tú le puedes decir a alguien que no hay, pero le dices “no hay” y le tiran la receta. O le dices: “Señora, disculpe, no tengo el medicamento, pero llega en dos semanas. Deme su teléfono, yo la llamo”. En los dos casos no había, pero en uno fui grosero y en el otro fui cariñoso y ofrecí una alternativa. Eso no requiere dinero. Es un asunto de cultura.

Pero ahí la institución ha pasado por bastantes dificultades. Tal vez esa vocación existía y se fue deteriorando.

Hay mucha gente que piensa así. Pero yo tengo médicos como el doctor Luis Otilio. Ha servido durante muchos años, va en silla de ruedas, atiende a sus pacientes de 7 am a 1 pm. Con cariño, con afecto. Y tengo otros compañeros que llegan a las 9 am y se van a las 10:30. Recibimos quejas de médicos legales, dos o tres diarias, 600 y pico al año. El 80%, si hubiéramos hablado con la gente, no llega ahí. Es la falta de cariño, o el cansancio: “¿Por qué yo voy a cambiar si la organización no ha cambiado?” No se dan cuenta de que la organización somos nosotros mismos.