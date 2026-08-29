El tapón del Darién después del éxodo: 320 migrantes desafiaron la selva este año

El 87% de los migrantes provenía de América del Sur: Venezuela encabezó la lista con 163 personas, seguida de Ecuador, con 50, y Colombia, con 48.

La multitud que alguna vez convirtió al tapón del Darién, entre Panamá y Colombia, en una de las principales rutas migratorias del continente prácticamente desapareció. La selva, sin embargo, sigue allí. Y todavía hay quienes se arriesgan a cruzarla.

Entre enero y julio de este año, 320 migrantes cruzaron irregularmente desde Colombia hacia Panamá, según datos preliminares del Servicio Nacional de Migración. Son apenas una fracción de los miles que alguna vez se internaron en la selva, pero cada registro cuenta una historia distinta de quienes todavía se aventuran por uno de los territorios más hostiles de la región. Entre ellos había 49 menores de edad.

Las cifras también permiten seguir el rastro de quienes todavía emprenden el camino. El 87% de los registros corresponde a ciudadanos de América del Sur. Venezuela encabeza el recorrido, con 163 personas, más de la mitad del total. Después aparecen Ecuador, con 50 migrantes, y Colombia, con 48. La ruta se ha reducido, pero no ha dejado de ser internacional.

Migrantes cruzando la selva de Darién. EFE/ Bienvenido Velasco

Desde otros continentes también llegaron viajeros. En los primeros siete meses del año fueron registrados 23 ciudadanos africanos, entre ellos 12 procedentes de Ghana y cinco de Camerún. A ellos se sumaron personas provenientes de las Antillas, América del Norte, Asia y América Central. Son números pequeños frente al éxodo de años anteriores, pero suficientes para recordar que el Darién todavía aparece en el mapa de quienes buscan otra ruta hacia el norte.

El perfil

Entre los que todavía atraviesan la selva predominan los jóvenes. 187 de los 320 migrantes tenían entre 18 y 35 años, pero el dato que más pesa no está en ese grupo. Casi medio centenar eran menores de edad. En total, 49 menores fueron registrados durante el periodo, incluidos 30 niños y niñas de 10 años o menos.

El dato cambia la dimensión de la historia. Ya no se trata solamente de adultos que emprenden solos el recorrido. Familias con niños pequeños siguen internándose en una zona donde el terreno, el clima y las largas distancias convierten cada jornada en una prueba de resistencia.

También hay una diferencia marcada entre hombres y mujeres. 204 de los migrantes eran hombres adultos, equivalentes al 64% del total, mientras que 67 eran mujeres. Entre los menores se contabilizaron 24 niñas y 25 niños.

Algunas rutas que usan los migrantes. Ilustración Alexander Arosemena

Detrás de los porcentajes aparece, así, un flujo principalmente masculino y joven, pero también un grupo más vulnerable que sigue cruzando la frontera. Niños de corta edad y mujeres forman parte de una travesía en la que la geografía y la irregularidad del tránsito hacen más difícil la protección y la asistencia.

El movimiento tampoco ha sido constante. Febrero registró apenas 19 tránsitos, el punto más bajo del periodo. Pero cuatro meses después, en junio, la cifra llegó a 102 personas, el mayor registro entre enero y julio y casi una tercera parte de todo lo contabilizado. En julio, el flujo volvió a bajar y cerró con 40 registros.

La disminución

La magnitud del cambio se entiende mejor cuando se mira hacia atrás. Entre enero y julio de 2025, el Darién registró 2,934 cruces irregulares, frente a los 320 del periodo actual. La caída alcanza el 89.1%. Dicho de otra manera: por cada 100 personas que atravesaron la selva en los primeros siete meses de 2025, este año lo hicieron apenas 11.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, endureció las medidas migratorias en 2025. EFE

El paisaje migratorio de estos dos últimos años es, por tanto, muy distinto. Donde antes había un flujo constante de personas ahora quedan grupos mucho más pequeños y esporádicos. Pero la disminución no significa que la ruta haya desaparecido. El tránsito continúa y, con él, los riesgos que acompañan a quienes deciden internarse en la selva.

Para entender lo que ocurrió basta retroceder un poco más. En 2023, más de 520,000 personas atravesaron irregularmente el Darién, mientras que en 2024 lo hicieron más de 302,000. En apenas dos años, fueron más de 822,000 personas las que utilizaron esta frontera en su camino hacia Norteamérica. Durante ese periodo, el Darién dejó de ser únicamente una frontera remota y se convirtió en un corredor migratorio de dimensiones continentales.

El cambio comenzó a hacerse visible en julio de 2024. La administración de José Raúl Mulino cerró rutas migratorias y puso en marcha vuelos de deportación y repatriación con apoyo de Estados Unidos.

Meses después, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca endureció aún más el panorama al reforzar las detenciones y deportaciones. Los controles se endurecieron en ambos extremos de la ruta y el Darién, que durante años fue recorrido por cientos de miles de personas, comenzó a quedarse en silencio. La selva permanece. Los que todavía la cruzan también.