El USS Nimitz en Panamá: un portaaviones, un brindis y una alianza por la seguridad, en medio de una tensión creciente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El USS Nimitz, uno de los buques de guerra más grandes del mundo y el primer portaaviones estadounidense en llegar a aguas panameñas en 50 años, acogió una recepción ofrecida por la Embajada de Estados Unidos con autoridades y representantes de la sociedad civil.

El evento, que reunió a unas 400 personas este lunes 30 de marzo, se celebró en medio de una creciente tensión por la guerra en Irán y los temores por la seguridad regional. La presencia del USS Nimitz y su acompañante, el destructor de misiles USS Gridley, refuerza precisamente esa lucha conjunta contra el narcotráfico y el afán por fortalecer la defensa del Canal, según la embajada.

De hecho, en la recepción participó el comandante del Comando Sur, Francis L. Donovan, quien advirtió que Irán, China y Rusia pretenden ampliar su influencia en zonas estratégicas del hemisferio, como Panamá y su canal. Junto a él estaba el anfitrión de la velada, el embajador Kevin Marino Cabrera.

Me reuní con el comandante de @Southcom, el general Frank Donovan, y el presidente @JoseRaulMulino para reafirmar la solidez de nuestra colaboración. Conversamos sobre nuestra cooperación ampliada en materia de seguridad, la organización del PANAMAX este año y nuestra… pic.twitter.com/l5meIrpWPv — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) March 31, 2026

El presidente José Raúl Mulino no participó en el evento, pero recibió al comandante Donovan y al embajador Cabrera en el Palacio de las Garzas, el martes 31 de marzo. En su representación, acudió al brindis el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Con él estaban dos de los cuatro vástagos del gobernante.

Orillac no era el único miembro del Gabinete. Ahí estaban Fernando Boyd (Salud), Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario), José Luis Andrade (Obras Públicas), Maruja Herrera (Cultura), Jaime Jované (Vivienda) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal), junto al vicecanciller Carlos Guevara Mann y un puñado de viceministros.

El procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, acudió a la recepción junto con la secretaria general de esa entidad, Anilú Batista. Muy cerca de él se acomodaron los magistrados María Cristina Chen Stanziola, Ariadne García, María Eugenia López Arias, Myriam Cheng, Gisela Agurto y Olmedo Arrocha.

El procurador Gómez Rudy, con algunos magistrados de la Corte Suprema, en la cubierta del USS Nimitz.

También fueron vistos el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández; la administradora de la Autoridad de Turismo, Gloria De León; el administrador de la Autoridad de Innovación, Adolfo Fábrega, y el director de Pandeportes, Miguel Ordoñez.

Del órgano Legislativo estaban Jhonathan Vega y Neftalí Zamora, ambos de la bancada independiente Vamos.

Entre los dirigentes gremiales invitados estaban Juan Arias, Aurelio Barría Pino y Gabriel Diez, entre otros.

Todos los invitados fueron trasladados al portaaviones en embarcaciones para pasajeros que partieron de la terminal de cruceros de Amador, donde atracó el USS Gridley. Cada trayecto tardó cerca de 40 minutos.

Los invitados pudieron recorrer la cubierta de vuelo del USS Nimitz.

Mientras permanezca en la bahía panameña, desde el USS Nimitz se llevarán a cabo ejercicios como parte del programa “Mares del Sur 2026”, que incluye operaciones en el mar con naciones socias y sesiones de intercambio de conocimiento entre especialistas.

Me uní al comandante de @Southcom, gen. Donovan, para dar la bienvenida a nuestros amigos panameños a una recepción a bordo del USS Nimitz. Juntos destacamos la solidez de la colaboración entre EE.UU. y Panamá, demostrada por la primera visita de un portaaviones de la @USNavy a… pic.twitter.com/x1r6RsU9jR — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) March 31, 2026

Además, sus 3,500 tripulantes podrán desembarcar en Amador para participar en actividades deportivas y de “enlace comunitario”, así como para atender asuntos personales y hacer turismo.

Ambos navíos permanecerán en aguas panameñas hasta el 2 de abril.