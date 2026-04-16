Elección del magistrado del TE: Bloise, Samaniego y Zamora desafiaron la línea de Vamos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los diputados independientes Jorge Bloise, Manuel Samaniego y Neftalí Zamora se apartaron de la línea de la bancada Vamos al momento de votar por el nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE).

Los tres respaldaron a Jaime Barroso, candidato impulsado por el oficialismo, mientras que el resto de los independientes votó -junto con la bandada Seguimos- a favor de la reelección de Alfredo Juncá.

Ninguno de sus colegas de la bancada Vamos se pronunció durante la votación. Sin embargo, la diputada Janine Prado lanzó un mensaje velado: “Desde que se asumió una oposición responsable al Gobierno, ya se sabía lo que iba a pasar en esta elección”.

‘No fue sorpresa’

Roberto Zúñiga, confirmó a La Prensa que la decisión de Bloise, Samaniego y Zamora no tomó por sorpresa al grupo.

“No fue sorpresa para nosotros”, aseguró, al tiempo que explicó que los diputados lo comunicaron entre martes y miércoles. Según explicó, la bancada intentó persuadirlos para mantener el voto en bloque, aunque evitó detallar las razones detrás de su postura.

¿Qué pasará con ellos? Zúñiga también adelantó que evaluarán la situación en los próximos días.

Sobre las fracturas internas que una decisión como esta deja en la bancada, dijo lo siguiente: “Puede ser, pero lo más importante es tratar de evitarlo… poder comunicarnos y entender las posturas”.

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