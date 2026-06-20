Elecciones en la Unachi: estos son los diez candidatos a rector

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La escogencia del nuevo rector se llevará a cabo el miércoles 19 de agosto de 2026.

La carrera por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) ya tiene protagonistas. Diez académicos y autoridades universitarias aspiran a convertirse en la nueva máxima autoridad de la casa de estudios superiores, tras la renuncia de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas en medio de una crisis financiera e institucional.

En esta elección, prevista para agosto, se escogerá al rector que completará el período 2023-2028. Mientras se desarrolla el proceso electoral, el cargo es ocupado de manera interina por Pedro González.

Entre los aspirantes figura Ramón Rodríguez, actual decano de la Facultad de Economía, una de las unidades académicas clave de la universidad y en donde Etelvina de Bonagas fue docente. Rodríguez ha desarrollado su trayectoria en el ámbito de la gestión universitaria y la formación profesional.

Ramón Rodríguez, docente.

También participa Edith Rivera, docente del Centro Regional Universitario de Tierras Altas e integrante del Movimiento Alianza Reforma Universitaria, grupo que ha promovido cambios en la estructura administrativa y académica de la institución.

Hace una días aseguró, durante una entrevista de televisión, que “todos los diputados, hasta los de Vamos, han negociado con Etelvina”. Versión que fue desmentida por diputado independiente Augusto “Tuto” Palacios.

Edith Rivera, docente.

La lista incluye a Rosemary Hernández, quien ocupó el cargo de vicerrectora de la Unachi y cuenta con experiencia en la administración universitaria.

“Mis propuestas están enfocadas hacia los estudiantes, formar a los mejores profesiones. Mi prioridad también será rescatar esta casa de estudios basadas en la transparencia y la transformación”, dijo.

Rosemary Hernández, docente.

Otro de los aspirantes es Hugo Moreno, docente de la Facultad de Medicina de la Unachi. Médico de profesión, también cuenta con experiencia en la vida pública, tras haber sido diputado del Partido Panameñista durante el período 2009-2014. Durante su gestión legislativa presidió la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.

Hugo Moreno, docente.

Otro de los candidatos es Erick Miranda, docente del Centro Regional Universitario de Barú.

Erick Miranda, docente.

Desde la Facultad de Humanidades aspira Porfirio Navarro, profesor universitario vinculado a las áreas de formación humanística y educativa.

Porfirio Navarro, docente.

En la contienda también figura Félix Estrada-Kapel, profesor universitario y presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí, organización que ha mantenido una participación activa en los debates sobre el rumbo institucional de la universidad.

Félix Estrada-Kapel, docente.

La nómina de candidatos la completa Edgardo de la Torre, actual director general de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, dependencia encargada de coordinar los programas de atención y bienestar estudiantil.

Edgardo de la Torre, docente.

Jorge López buscará la Rectoría luego de presentar el pasado 12 de junio de 2026 su renuncia al cargo de vicerrector de Extensión, posición que desempeñaba desde agosto de 2024.

Jorge López, docente.

Otro aspirante es Absel Navarro, docente de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, unidad académica que concentra una importante matrícula estudiantil.

Absel Navarro, docente.

Calendario electoral

La Unachi, a través de su Tribunal Superior de Elecciones, aprobó un calendario extraordinario para escoger al sucesor de Bonagas.

El cronograma establece que el período de proselitismo y propaganda se extenderá hasta la medianoche del 14 de agosto de 2026. Las postulaciones fueron recibidas entre el 15 y el 17 de junio, mientras que los días 24 y 25 de junio se abrirá el período para la presentación de impugnaciones.

Como parte del proceso, la Secretaría General y la Dirección General de Recursos Humanos deberán entregar los registros preliminares y finales del padrón electoral, que incluirá a docentes, administrativos y estudiantes habilitados para votar.