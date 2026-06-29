Eligen a los siete miembros que presidirán la Comisión de Elecciones del PA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Esta comisión es la encargada de preparar las internas para elegir a su nueva cúpula en marzo de 2027.

Los siete miembros que integrarán la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Panameñista (PA) ya fueron elegidos.

Se trata de Priscilla Weeden de Miró, Juan Mitre, Juan Chavarría, José Tejada, Hermes Ortega, Sami Far y Gelsys Nieto.

Su elección quedó en firme el pasado 19 de junio y tendrá un periodo de cinco años. Esta comisión es la encargada de preparar las internas para elegir a su nueva cúpula en marzo de 2027.

La renovación de este organismo se produjo luego de la renuncia de los anteriores miembros.

El siguiente paso que tendrá que realizar el partido —que cuenta con 236,280 miembros— es prepararse para elegir a los 1,300 convencionales. Eso será el próximo 22 de noviembre.

Estos convencionales serán los encargados de escoger a los 43 miembros que integran el Directorio Nacional, incluyendo al nuevo presidente del partido. Esto, de cara los comicios generales de 2029.

A Jorge Herrera, actual presidente del Partido Panameñista, se le vence su período en marzo de 2027.

Herrera es actualmente presidente de la Asamblea Nacional y fue electo presidente del partido en noviembre pasado, en reemplazo de José Blandón, quien, tras ser compañero de fórmula presidencial de Rómulo Roux en las elecciones del 5 de mayo de 2024, renunció al cargo luego de que ambos quedaran en cuarto lugar.