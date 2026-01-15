Eliminación del voto plancha empantana discusión en la Comisión de Reformas Electorales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El debate en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) volvió a empantanarse este miércoles 14 de enero, luego de que los comisionados acordaran suspender las sesiones por dos semanas ante las profundas diferencias que genera la propuesta del Tribunal Electoral (TE), especialmente la que plantea eliminar la opción del voto plancha, contenida en el artículo 424 del Código Electoral.

La decisión, aprobada este miércoles 14 de enero mediante votación durante una mesa de trabajo solicitada por los propios comisionados, busca dar tiempo para un análisis más detenido de los cambios propuestos por el TE a los artículos 424 y 452, que redefinen el sistema de votación y la forma de adjudicar curules en los circuitos plurinominales.

Sin embargo, el trasfondo político apunta a la resistencia de varios sectores a desmontar un mecanismo “históricamente favorable” a los partidos tradicionales.

La propuesta del Tribunal Electoral (TE) mantiene la figura de lista abierta, elimina la casilla de voto plancha y apuesta por un sistema que obligue al elector a marcar candidatos de manera individual, permitiendo incluso el voto cruzado entre partidos.

Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) este 14 de enero de 2026. Cortesía/TE

Para sus defensores, el cambio fortalecería la rendición de cuentas y la relación directa entre el elector y el candidato; para sus detractores, podría alterar el equilibrio político y debilitar la representación partidaria.

Las sesiones ordinarias se retomarán el 29 de enero de 2026, en un ambiente marcado por la polarización y la falta de consensos en la mesa.

Además del sistema de votación, la CNRE discute el quinto y último bloque de reformas, que incluye temas políticamente sensibles como la revocatoria de mandato, el sistema de reservas de candidaturas y el nuevo método de elección de los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La suspensión fue aprobada con 11 votos a favor, entre ellos los del PRD, Partido Panameñista, Cambio Democrático, Realizando Metas, Molirena, Partido Popular, MOCA, representantes de la Libre Postulación, la Fiscalía General Electoral y los sectores de Academia y Empresa Privada del Foro Ciudadano. No asistieron FAD, Alianza ni el sector de ONG del Foro, mientras que el área de los trabajadores se retiró antes de la votación.

Una vez concluidas las deliberaciones, la CNRE deberá consensuar un proyecto de ley que será remitido a la Asamblea Nacional.