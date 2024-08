‘Ellos sabían’, dice Cortizo, sobre el uso de los aportes de Minera Panamá al Estado

Escuchar audio noticia

El expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024) afirmó que los $563 millones que Minera Panamá entregó al Estado panameño en concepto de impuestos y regalías “no desaparecieron”, sino que fueron utilizados para impulsar proyectos estatales.

“No puedo decirte en qué proyecto específico se usó este recurso del presupuesto general del Estado. Esos fondos entraron para cerrar el año fiscal 2023″, dijo Cortizo a La Prensa. La entrevista no fue presencial, dado que el exgobernante se encontraba en ese momento en su finca en Colón.

Sostiene que el ingreso de este monto millonario a la cuenta del Tesoro Nacional fue divulgado en su momento “por varios medios y por un informe del banco de inversiones Morgan Stanley, indicando que el balance fiscal del año 2023 se logró gracias a los $563 millones pagados por la minera y a los $500 millones recibidos de la ACP [Autoridad del Canal de Panamá] en concepto de la compra de terrenos del Estado”.

Cortizo, que dejó el cargo el pasado 30 de junio, señaló que durante el “traspaso único de mando” se entregó un “informe ejecutivo” al equipo del hoy presidente José Raúl Mulino, en el que se detallaba, entre otros aspectos, la distribución del dinero, especificando el nombre del proyecto beneficiado, el monto utilizado y su ubicación.

El exmandatario indicó que dicho informe reposa en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Ellos sabían, porque era un tema del MEF,” afirmó Cortizo, refiriéndose al gobierno de Mulino.

Los aportes que Minera Panamá -subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM)- entregó el 16 de noviembre de 2023 al Estado por la explotación de la concesión en Donoso fueron colocados en una cuenta “restringida” en el Banco Nacional de Panamá (BNP), mientras se esperaba el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la demanda de inconstitucionalidad del contrato a favor de la empresa, ya que existía la posibilidad de que se ordenara la devolución del dinero. Eso no sucedió: el 28 de noviembre, la Corte declaró que aquel contrato violaba 25 artículos de la Constitución, pero no dijo nada respecto a los aportes entregados al Estado.

“Los $563 millones, en concepto de impuestos por las operaciones de la mina durante los años 2021, 2022 y 2023, fueron ingresados por el MEF a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) para el cierre del presupuesto de la vigencia fiscal del 2023″, reiteró el exmandatario a La Prensa.

Javier Carrizo, que ocupa la gerencia general del BNP desde el gobierno de Cortizo, manifestó el 27 de agosto, en la Asamblea Nacional, que el 26 de enero pasado, a través de la Nota 2024-4289, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, solicitó que el dinero fuera ingresado a la CUT, por orden de Cortizo.

Carrizo también mencionó que el informe debería encontrarse en la recién designada Secretaría de Metas del Ministerio de la Presidencia, anteriormente conocida como Secretaría de Ejecución, la cual denominaban entonces “torre de control”.

Ahí, según él, se introdujeron informes de todos los proyectos “multianuales”, es decir, aquellos que van más allá de un año, que fueron ejecutados y el porcentaje de avance de aquellos que están todavía en desarrollo. En la “torre de control” también se anotaba información sobre cualquier impedimento legal o atraso.

Denuncia

A casi dos meses de su salida del gobierno y enfrentando una acusación por supuesto peculado, Cortizo enfatizó que se documentaron en detalle los proyectos ejecutados y terminados durante su gestión gubernamental.

El pasado lunes, se presentó una denuncia penal en su contra ante el Ministerio Público, después de que Mulino comunicara la semana pasada que los aportes de la minera “fueron utilizados por el gobierno anterior”.

Previamente, Mulino había indicado que los fondos habían sido trasladados “a la cuenta general del Estado… se necesitaban”.

Cortizo señaló que “el dinero no desapareció”, como se ha especulado.

“Es una denuncia de página y media. Ese dinero no se desaparece así por así. Eso está en la Cuenta Única del Tesoro. Es fácil de averiguar”, remarcó.

“Al final, no puedes dejar esos recursos [$563 millones] ahí en el Banco Nacional. Esos fondos se necesitaban para cerrar el año fiscal 2023; fueron necesarios”, agregó desde su finca colonense.

Condición de salud

“Estoy aquí con mi familia. Voy bien, gracias a Dios. Mi pelea, obviamente, es con la hemoglobina, porque tengo algún tipo de cáncer de sangre”, manifestó Cortizo.

Resaltó que el próximo mes tiene una cita médica en Estados Unidos. “Tengo que pelear con la hemoglobina. Esa es la pelea. Esa es mi lucha”.

El 20 de junio de 2022, Cortizo anunció al país que padecía del síndrome mielodisplásico de riesgo intermedio. En abril pasado, luego de someterse a exámenes de control en el MD Anderson de Houston, Texas, Estados Unidos, la Presidencia informó que estaba “en remisión”.