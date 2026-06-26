Embajada China responde a Panamá tras choque diplomático en la OEA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Embajada de la República Popular China en Panamá emitió este jueves una declaración oficial en la que respondió a las críticas formuladas por el Gobierno panameño durante la 56.° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y defendió su posición sobre las inspecciones a buques panameños, la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal y las relaciones bilaterales.

El pronunciamiento se produce luego de uno de los intercambios más tensos registrados durante la Asamblea General de la OEA, celebrado en Panamá.

En su comunicado, la misión diplomática afirmó que responde a “comentarios irresponsables” vertidos por una tercera parte sobre las relaciones entre ambos países y defendió la participación del embajador Xie Feng, representante permanente de China ante la OEA.

Según explican, Xie Feng asistió a la Asamblea General por invitación y sus declaraciones, realizadas durante la reunión de diálogo entre Estados miembros y observadores el 23 de junio, tuvieron como único propósito responder a las exigencias planteadas públicamente por Panamá durante la inauguración del evento, respecto a las inspecciones de control del Estado rector del puerto que China aplica conforme a su legislación nacional y a las normas internacionales.

El comunicado también cuestiona las presiones que, según Pekín, ejercen actores externos sobre Panamá, sin hacer mención de algún país en específico.

“¿Quién cortó una vez las operaciones del Canal socavando su neutralidad e incluso ahora amenaza con ‘recuperarlo’?”, señala la declaración, que además pregunta quién intenta arrastrar a Panamá a una rivalidad geopolítica “que nunca le corresponde”.

La embajada sostiene que, a casi tres décadas del retorno del Canal a manos panameñas, la vía interoceánica ha sido administrada de forma “impecable” por Panamá y asegura que todavía existen sectores que actúan como si aún existiera una “Zona del Canal”.

Asimismo, rechazaron las críticas al sistema político chino, al afirmar que el modelo de “socialismo con características chinas” ha demostrado su eficacia y cuenta con el respaldo de su población.

En la declaración, reiteraron que las inspecciones realizadas por autoridades chinas a embarcaciones de bandera panameña forman parte de los controles habituales del Estado rector del puerto y cumplen con la legislación nacional y los convenios internacionales.

Añadió que desde 2026 varios buques de bandera panameña se han visto involucrados en colisiones con embarcaciones mercantes y pesqueras en aguas chinas, con saldo de muertos y desaparecidos, por lo que dichas inspecciones buscan garantizar la seguridad de la navegación y “no están dirigidas contra ningún país ni bandera en particular”.

En el último punto del comunicado aseguraron que respetan la soberanía panameña sobre el Canal y rechaza cualquier injerencia de fuerzas externas en sus asuntos.

Además, aseguran que defenderán los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y manifestó su expectativa de que Panamá mantenga un entorno de negocios basado en reglas de mercado, el Estado de derecho y estándares no discriminatorios para todas las empresas extranjeras.

Cabe resaltar que durante el encuentro de la OEA del 23 de junio, el canciller Javier Martínez-Acha acusó a representantes chinos de haberle solicitado intervenir para revertir el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, administrados por Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison.

“Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”, respondió el canciller panameño ante el pleno, luego de solicitar la palabra para contestar la intervención del representante chino. Posteriormente, el presidente José Raúl Mulino respaldó públicamente las declaraciones del jefe de la diplomacia panameña.

Respaldo totalmente lo expresado por el Canciller Martínez Acha hoy en la @OEA_oficial a propósito de la intervención del Observados de la RP de China. La defensa de nuestros intereses es una e indivisible. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 23, 2026

En su intervención durante la Asamblea General, Xie Feng había cuestionado el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, argumentando que la decisión afecta la confianza de los inversionistas extranjeros.

“¿Quién va a confiar en invertir y buscar colaboración?”, manifestó el diplomático chino al referirse a la decisión judicial.

También pidió a Panamá “corregir sus errores” y proteger los derechos e intereses de las empresas chinas.

Según Martínez-Acha, en lo que va de 2026 han sido retenidas 461 embarcaciones con bandera panameña, frente a las 256 registradas durante todo 2025, cifras que atribuyó a un aumento significativo tras el fallo de la Corte Suprema.