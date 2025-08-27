Embajada de China critica respaldo de Estados Unidos a juramentación de diputados panameños en la IPAC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Embajada de China en Panamá rechazó este martes 26 de agosto de 2025 los recientes llamados del embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, a diputados panameños para sumarse a la denominada Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC, por sus siglas en inglés).

En una declaración oficial, el portavoz de la sede diplomática calificó la IPAC como una plataforma “sin credibilidad alguna”, dedicada a difundir “mentiras y rumores sobre China”. Añadió que invitar a miembros de la Asamblea Nacional a participar en esta iniciativa “es vergonzoso” y busca involucrarlos en “el bando antichina de Estados Unidos”.

El comunicado subraya que las relaciones entre Panamá y China han generado beneficios recíprocos y cuentan con un respaldo “generalizado entre todos los sectores del país”.

Además, recalcó que la Asamblea Nacional es el máximo órgano legislativo panameño y sus diputados representan “la voluntad y los intereses de los panameños”.

Más temprano, Cabrera participó en la juramentación de diputados panameños que ingresaron a la IPAC. Durante su discurso, aseguró que se trata de un espacio en el que se comparten valores de democracia y libertad, al tiempo que subrayó que China “es una amenaza en todo el mundo”.

El diplomático estadounidense mencionó el caso de la empresa Panama Ports, manejada por CK Hutchison de capital chino que, según dijo, mantiene una deuda de 600 millones de dólares con el Estado panameño. “Eso no lo digo yo, lo dice su propio contralor, y es dinero que se merece el pueblo de Panamá”, afirmó.

Cabrera recordó que la Alianza Interparlamentaria sobre China agrupa a más de 250 legisladores de 25 países.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, este martes 26 de agosto volvió a referirse al Partido Comunista Chino y a la preocupación que tiene la región sobre China. pic.twitter.com/HbloRgHWKq — La Prensa Panamá (@prensacom) August 26, 2025

Por su parte, el diputado de Cambio Democrático (CD), Manuel Cohen, uno de los juramentados en la IPAC, indicó que la posición oficial frente a China debe ser fijada por el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, del Partido Panameñista. Cohen aseguró que su participación no responde a una agenda particular contra China, sino a la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Los diputados que fueron juramentados en el IPAC son: Jorge Bloise, Luis Duke y Roberto Zúñiga de la Coalición Vamos; Francisco Brea del Partido Panameñista; Manuel Cohen del CD; Ronald De Gracia de Realizando Metas (RM); Joan Guevara, del Partido Alianza, y José Pérez Barboni de la bancada Seguimos.

China, por su parte, expresó su confianza en que los diputados “mantendrán los ojos bien abiertos, darán prioridad a la dignidad de la nación y a los intereses del pueblo”, así como que preservarán la independencia del país en sus vínculos internacionales, “para evitar ponerse al servicio de los intereses geopolíticos egoístas de Estados Unidos”.

En los últimos días, los embajadores de ambos países han sostenido un intercambio de declaraciones públicas, con Panamá en el medio. Mientras Washington insiste en alertar sobre riesgos vinculados al Partido Comunista Chino, Pekín recalca que su cooperación con Panamá es transparente, beneficiosa y respaldada por amplios sectores de la sociedad.

El pasado 23 de agosto, la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, reaccionó a declaraciones del embajador Cabrera, señalando que en la actualidad Washington mantiene una política de contención hacia China, con afirmaciones que —según dijo— carecen de fundamento.

Esto, luego de que el diplomático estadounidense, de origen cubano, afirmara en una entrevista a UniVista TV que una de las prioridades de la política exterior planteada por el presidente Donald Trump en el hemisferio es contrarrestar lo que denominó la “influencia maligna” del Partido Comunista chino.